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Рособрнадзор

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2024
Рособрнадзор объявил 116 учебным заведениям Белгородской области предостережения
29 октября, 07:30
Гладков: Белгородская область стала лидером в стране по стандартам образования
14 июня, 12:49
Лучше совсем отменить: как белгородцы относятся к возможности пересдачи ЕГЭ
3 апреля, 14:45
2023
Белгородская область вышла в лидеры по качественному и объективному ЕГЭ
22 ноября 2023, 15:06
Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты
17 мая 2023, 06:39
Для абитуриентов из Белгородской области могут ввести квоты в вузах
3 марта 2023, 12:30
Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
20 февраля 2023, 09:56

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