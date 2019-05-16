Чистоту сдачи ЕГЭ в Белгородской области обеспечат 1 000 наблюдателей

Posted 16 мая 2019, 09:04
Published 16 мая 2019, 09:04
Modified 20 августа 2024, 01:38
Updated 20 августа 2024, 01:38
В этом году проведение единого госэкзамена будут обеспечивать около 3,5 тыс. человек, 440 экспертов и примерно 1 тыс. общественных наблюдателей. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 27 мая и продлится до 1 июля, дополнительный – 3, 6 и 20 сентября. К слову, из предметов по выбору лидируют обществознание (62 %), физика (25 %) и биология (23 %).
Особенности этого ЕГЭ в ходе совещания озвучил Николай Рухленко, глава управления организационной деятельности департамента образования Белгородской области. Нововведением стал экзамен по китайскому языку, для сдачи запретили выбирать одновременно математику базового и профильного уровня.
До 1 февраля заявления на сдачу ЕГЭ и ГВЭ подали 3,6 тыс. человек, из которых 90 % школьники, 3 % – студенты средних образовательных учреждений, 7 % – выпускники прошлых лет. Сдавать экзамены в регионе также будут восемь иностранцев и девять человек, проваливших испытания ранее, говорится в сообщении департамента образования.
За последние три года от нарушений в ходе ЕГЭ так и не удалось избавиться полностью: в 2016-м их насчитывалось 119, в 2017-м и 2018-м – 34 и 52 соответственно.
С 2018 года практикуется учёт времени отсутствия в аудитории – такие случаи есть в каждом районе, кроме Краснояружского. Больше всего нарушений зафиксировано в Алексеевском городском округе (118), Белгороде (64) и Валуйском городском округе (35). Некоторые участники ЕГЭ не появлялись на своём месте от 30 до 89 минут.