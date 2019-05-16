Чистоту сдачи ЕГЭ в Белгородской области обеспечат 1 000 наблюдателей

С 2018 года практикуется учёт времени отсутствия в аудитории – такие случаи есть в каждом районе, кроме Краснояружского. Больше всего нарушений зафиксировано в Алексеевском городском округе (118), Белгороде (64) и Валуйском городском округе (35). Некоторые участники ЕГЭ не появлялись на своём месте от 30 до 89 минут.