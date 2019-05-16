bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2019, 09:04

Published 16 мая 2019, 09:04

Modified 20 августа 2024, 01:38

Updated 20 августа 2024, 01:38

Чистоту сдачи ЕГЭ в Белгородской области обеспечат 1 000 наблюдателей

Чистоту сдачи ЕГЭ в Белгородской области обеспечат 1 000 наблюдателей

16 мая 2019, 09:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЕГЭ
Белгородские чиновники и руководители образовательных учреждений обсудили подготовку к государственной итоговой аттестации.

В этом году проведение единого госэкзамена будут обеспечивать около 3,5 тыс. человек, 440 экспертов и примерно 1 тыс. общественных наблюдателей. Основной период сдачи ЕГЭ стартует 27 мая и продлится до 1 июля, дополнительный – 3, 6 и 20 сентября. К слову, из предметов по выбору лидируют обществознание (62 %), физика (25 %) и биология (23 %).

Особенности этого ЕГЭ в ходе совещания озвучил Николай Рухленко, глава управления организационной деятельности департамента образования Белгородской области. Нововведением стал экзамен по китайскому языку, для сдачи запретили выбирать одновременно математику базового и профильного уровня.

До 1 февраля заявления на сдачу ЕГЭ и ГВЭ подали 3,6 тыс. человек, из которых 90 % школьники, 3 % – студенты средних образовательных учреждений, 7 % – выпускники прошлых лет. Сдавать экзамены в регионе также будут восемь иностранцев и девять человек, проваливших испытания ранее, говорится в сообщении департамента образования.

За последние три года от нарушений в ходе ЕГЭ так и не удалось избавиться полностью: в 2016-м их насчитывалось 119, в 2017-м и 2018-м – 34 и 52 соответственно.

С 2018 года практикуется учёт времени отсутствия в аудитории – такие случаи есть в каждом районе, кроме Краснояружского. Больше всего нарушений зафиксировано в Алексеевском городском округе (118), Белгороде (64) и Валуйском городском округе (35). Некоторые участники ЕГЭ не появлялись на своём месте от 30 до 89 минут.

Материалы по теме
ЕГЭ и блокираторы сотовой связи в школах: кто позаботится о безопасности учениковРасписание ЕГЭ-2019 утвердили в Минпросвещения62 % выпускников Белгородской области будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
#Новости#Общество#Белгородская область#Нарушения#ЕГЭ#Экзамены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика