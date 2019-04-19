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Posted 19 апреля 2019, 13:22

Published 19 апреля 2019, 13:22

Modified 20 августа 2024, 01:58

Updated 20 августа 2024, 01:58

Улицу Королёва начали ремонтировать в Белгороде

Улицу Королёва начали ремонтировать в Белгороде

19 апреля 2019, 13:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ремонт дорог
Работы идут на участке от проспекта Ватутина до улицы Губкина, здесь уже демонтируют бордюрный камень.

В Белгороде починили более 18 тыс. кв. метров дорог, ямы залатали на площади около 4 тыс. кв. метров.

Завершились работы во 2-м Кашарском переулке. Сейчас ремонтируют Железнодорожную, Харьковскую, Супруновскую, Студенческую улицы, проспект Славы, улицу Некрасова. В начале недели демонтировали бордюрный камень на улице Королёва: здесь работы пройдут на участке от проспекта Ватутина до улицы Губкина.

Следующими в списке дорожников станут улицы Князя Трубецкого, Шершнёва, Садовая и 60 лет Октября.

К началу лета администрация планирует обновить 15,8 км трасс. Деньги на ремонт взяты из федерального (230 млн рублей) и областного (100 млн 176 тыс. рублей) бюджетов.

Белгорблагоустройство продолжает убирать с дорог города неровности. На следующей неделе ямы залатают на Портовой, Донецкой, Вокзальной, улицах Победы, Трунова, Ватутина, Менделеева, Калинина, Щорса, Свято-Троицком бульваре и Театральном проезде.

На Корочанской и Волчанской появилась новая разметка. Сейчас дорожники работают на Преображенской и Вокзальной улицах, проспекте Славы и Белгородском. Всего краску нанесли на 8 282 кв. метров площади.

С начала следующей недели к работам приступят на улицах Портовой, Урожайной, Менделеева, 8 Марта, К. Заслонова, Сумской, Чумичова, а также на Народном бульваре и проспекте Славы, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

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