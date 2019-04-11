bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2019, 13:48

Published 11 апреля 2019, 13:48

Modified 20 августа 2024, 01:45

Updated 20 августа 2024, 01:45

В белгородских больницах должна появиться универсальная медсестра

В белгородских больницах должна появиться универсальная медсестра

11 апреля 2019, 13:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
На сегодня горбольница № 2 испытывает нехватку среднего медицинского персонала.

Работа среднего медперсонала в России далека от европейских стандартов, считает заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 2 Резида Каримова. По её словам, на сегодня второй горбольнице не хватает медсестёр-анестезистов, инфузиологов.

- Приехав на Белгородскую землю, я задаю вопрос: в чём ваша функция? И любая медсестра твёрдо отвечает: выполнение врачебных назначений и манипуляции. Правильно. Но сейчас у нас все доктора ушли в операционные в 8:15. Вернутся в 15:30. А кто должен занять пустующее место у пациента? Это может выполнить только универсальная медицинская сестра. Сегодня опасно дежурить в ночное время с палаточными и передаточными медсёстрами после двух лет с окончания медколледжа. Потому что никто из них в вену не попадёт.

Универсальная медсестра должна проводить первичную оценку состояния пациента, динамическое наблюдение. При этом должно быть не субъективное мнение, а объективная шкальная система. Каримова отмечает, что это вызывает страх у медсестёр, но надеется преодолеть это через обучение.

Медсестра должна находиться у постели пациента. А сопровождать пожилых людей по процедурным кабинетам должна транспортная служба.

- Сегодня, если кто-то придёт в часы пик в приёмное отделение горбольницы № 2, увидит ситуацию, когда работает три медсестры не покладая рук и не поднимая голову и около них находится до 50 пациентов. А обслужить их необходимо в течение двух часов. Как они их не перепутают? Только благодаря правильной идентификации пациента.

Резида Каримова

Повышать эффективность работы больниц нужно по всем направлениям. Правильно и вовремя передать результаты анализов, обеспечить температурный режим для правильного хранения лекарств, противопролежневые матрасы для лежачих, помочь хирургам правильно переключиться на нового пациента.

- Могу порадовать правительство области тем, что за первую неделю объединения больниц и открытия нового операционного блока в 11 операционных выполняется ежедневно от 75 до 90 операций. Из них треть – в круглосуточном режиме с колёс. В Татарстане говорят: «Без булдырабыз!» – Мы сможем! Сегодня, спустя два месяца работы в Белгороде, я тоже думаю, что мы это сможем.

Резида Каримова

Материалы по теме
Белгородский губернатор рассказал о вопиющем случае в медицинеСистема здравоохранения Белгородской области будет пёстройИстория про бабу Машу. Как должны работать белгородские больницы
#Евгений Грицков#Новости#Медицина#Горбольница №2#Эксклюзив#Медсестра#Управление качеством
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика