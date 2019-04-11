В белгородских больницах должна появиться универсальная медсестра

Posted 11 апреля 2019, 13:48
Published 11 апреля 2019, 13:48
Modified 20 августа 2024, 01:45
Updated 20 августа 2024, 01:45
Работа среднего медперсонала в России далека от европейских стандартов, считает заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 2 Резида Каримова. По её словам, на сегодня второй горбольнице не хватает медсестёр-анестезистов, инфузиологов.
- Приехав на Белгородскую землю, я задаю вопрос: в чём ваша функция? И любая медсестра твёрдо отвечает: выполнение врачебных назначений и манипуляции. Правильно. Но сейчас у нас все доктора ушли в операционные в 8:15. Вернутся в 15:30. А кто должен занять пустующее место у пациента? Это может выполнить только универсальная медицинская сестра. Сегодня опасно дежурить в ночное время с палаточными и передаточными медсёстрами после двух лет с окончания медколледжа. Потому что никто из них в вену не попадёт.
Универсальная медсестра должна проводить первичную оценку состояния пациента, динамическое наблюдение. При этом должно быть не субъективное мнение, а объективная шкальная система. Каримова отмечает, что это вызывает страх у медсестёр, но надеется преодолеть это через обучение.
Медсестра должна находиться у постели пациента. А сопровождать пожилых людей по процедурным кабинетам должна транспортная служба.
- Сегодня, если кто-то придёт в часы пик в приёмное отделение горбольницы № 2, увидит ситуацию, когда работает три медсестры не покладая рук и не поднимая голову и около них находится до 50 пациентов. А обслужить их необходимо в течение двух часов. Как они их не перепутают? Только благодаря правильной идентификации пациента.
Резида Каримова
Повышать эффективность работы больниц нужно по всем направлениям. Правильно и вовремя передать результаты анализов, обеспечить температурный режим для правильного хранения лекарств, противопролежневые матрасы для лежачих, помочь хирургам правильно переключиться на нового пациента.
- Могу порадовать правительство области тем, что за первую неделю объединения больниц и открытия нового операционного блока в 11 операционных выполняется ежедневно от 75 до 90 операций. Из них треть – в круглосуточном режиме с колёс. В Татарстане говорят: «Без булдырабыз!» – Мы сможем! Сегодня, спустя два месяца работы в Белгороде, я тоже думаю, что мы это сможем.
Резида Каримова