В белгородских больницах должна появиться универсальная медсестра

- Приехав на Белгородскую землю, я задаю вопрос: в чём ваша функция? И любая медсестра твёрдо отвечает: выполнение врачебных назначений и манипуляции. Правильно. Но сейчас у нас все доктора ушли в операционные в 8:15. Вернутся в 15:30. А кто должен занять пустующее место у пациента? Это может выполнить только универсальная медицинская сестра. Сегодня опасно дежурить в ночное время с палаточными и передаточными медсёстрами после двух лет с окончания медколледжа. Потому что никто из них в вену не попадёт.