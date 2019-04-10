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Белгородский губернатор рассказал о вопиющем случае в медицине

10 апреля 2019, 14:53
Фото: Евгений Грицков / ИА «Бел.Ру»
Жена белгородца, перенёсшего инсульт, не смогла добиться для него памперсов.

9 апреля в Белгородской областной клинической больнице прошло заседание Совета по социально-гуманитарному развитию Белгородской области. Обсуждали вопрос внедрения системы менеджмента качества в региональном здравоохранении.

Губернатор Евгений Савченко, говоря об устаревших нормативах и регламентах, которые мешают работе врачей, рассказал «вопиющую» историю со своим знакомым.

- Один приятель перенёс инсульт. Попал по скорой в областную больницу, здесь всё, что смогли, сделали. Но естественно, он находится без движения. Жена его обратилась за памперсами. Семейный врач её направил к терапевту в поликлинику. Тот попросил написать заявление. Жена говорит: «Так он же обездвижен». Ей отвечают: «Тогда пригласите нотариуса, чтобы он это зафиксировал». А потом что? Потом надо обратиться в суд. На сегодня памперсы жена не получила. Как мне сказали, ещё какая-то комиссия должна принять решение, а руководитель комиссии в отпуске. С точки зрения формальной, это всё хорошо. А с точки зрения клиентоориентированности – полный идиотизм. Евгений Савченко

Савченко рассказал и о том, что за инсулином люди ездят в райцентры два раза в месяц. Потому что лекарство должно храниться в холодильниках.

- Сколько часов человек потом едет домой? За этим уже никто не следит. Почему не доставить в холодильник семейного врача? Говорят: нельзя, нужна лицензия. Да сделайте лицензию в течение суток! Медведев сказал: давайте опустим нормативную гильотину. Давайте и мы сделаем это здесь. Если мы будем соблюдать эти заскорузлые, устаревшие нормы и правила, не продвинемся ни на шаг.

Евгений Савченко

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