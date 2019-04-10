Белгородский губернатор рассказал о вопиющем случае в медицине

- Один приятель перенёс инсульт. Попал по скорой в областную больницу, здесь всё, что смогли, сделали. Но естественно, он находится без движения. Жена его обратилась за памперсами. Семейный врач её направил к терапевту в поликлинику. Тот попросил написать заявление. Жена говорит: «Так он же обездвижен». Ей отвечают: «Тогда пригласите нотариуса, чтобы он это зафиксировал». А потом что? Потом надо обратиться в суд. На сегодня памперсы жена не получила. Как мне сказали, ещё какая-то комиссия должна принять решение, а руководитель комиссии в отпуске. С точки зрения формальной, это всё хорошо. А с точки зрения клиентоориентированности – полный идиотизм. Евгений Савченко