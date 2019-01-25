Пострадавший в аварии с «Газелью» под Ивней белгородец скончался в больнице

Posted 25 января 2019, 10:47
Published 25 января 2019, 10:47
Modified 20 августа 2024, 03:38
Updated 20 августа 2024, 03:38
15 января на трассе в Ивнянском районе «Лада Калина» выехала на встречку и врезалась в «Газель». 57-летний водитель легковой машины и его 30-летний пассажир скончались на месте. Два человека из «Лады», водитель и девять пассажиров микроавтобуса попали в больницу.
По информации РИА «Новости», на этой неделе умер один из участников аварии. Он скончался в больнице.
За состоянием трёх пациентов следят травматологи Яковлевской ЦРБ, остальных пострадавших выписали. Домой отпустили и белгородца, которого ранее переводили в областную клиническую больницу.
По фактам нарушения ПДД и смерти нескольких человек возбуждено уголовное дело.