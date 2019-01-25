Пострадавший в аварии с «Газелью» под Ивней белгородец скончался в больнице

15 января на трассе в Ивнянском районе «Лада Калина» выехала на встречку и врезалась в «Газель». 57-летний водитель легковой машины и его 30-летний пассажир скончались на месте. Два человека из «Лады», водитель и девять пассажиров микроавтобуса попали в больницу.