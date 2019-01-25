bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2019, 10:47

Published 25 января 2019, 10:47

Modified 20 августа 2024, 03:38

Updated 20 августа 2024, 03:38

Пострадавший в аварии с «Газелью» под Ивней белгородец скончался в больнице

Пострадавший в аварии с «Газелью» под Ивней белгородец скончался в больнице

25 января 2019, 10:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Авария
За состоянием трёх человек наблюдают врачи.

15 января на трассе в Ивнянском районе «Лада Калина» выехала на встречку и врезалась в «Газель». 57-летний водитель легковой машины и его 30-летний пассажир скончались на месте. Два человека из «Лады», водитель и девять пассажиров микроавтобуса попали в больницу.

По информации РИА «Новости», на этой неделе умер один из участников аварии. Он скончался в больнице.

За состоянием трёх пациентов следят травматологи Яковлевской ЦРБ, остальных пострадавших выписали. Домой отпустили и белгородца, которого ранее переводили в областную клиническую больницу.

По фактам нарушения ПДД и смерти нескольких человек возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме
«Лада Калина» влетела в пассажирскую «Газель» в Ивнянском районеДТП с «Газелью» в Ивнянском районе: шесть человек остаются в больницах
#Новости#Происшествия#Белгородец#Авария#Больница#Газель#Ивня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика