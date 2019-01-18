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Posted 18 января 2019, 10:02

Published 18 января 2019, 10:02

Modified 20 августа 2024, 03:37

Updated 20 августа 2024, 03:37

ДТП с «Газелью» в Ивнянском районе: шесть человек остаются в больницах

ДТП с «Газелью» в Ивнянском районе: шесть человек остаются в больницах

18 января 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Авария произошла в районе хутора Гремучего 15 января – два человека погибли, ещё 12 получили травмы.

В районе 06:20 «Лада Калина» на трассе М2 «Крым» в Ивнянском районе выехала на встречку и врезалась в «Газель». 57-летний водитель «Калины» и его 30-летний пассажир скончались на месте. Ещё два человека из «Лады», а также водителя микроавтобуса и девять его пассажиров госпитализировали.

Как сообщает РИА «Новости», двоих пострадавших направили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Пять человек остаются в больницах Яковлевского горокруга, одного отправили в областную клиническую больницу Белгорода. За состоянием ещё четырёх участников аварии наблюдают врачи.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 264 УК РФ).

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#Новости#ДТП#Происшествия#Больница#Уголовное дело#Ивнянский район#Газель#Реанимация
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