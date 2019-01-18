ДТП с «Газелью» в Ивнянском районе: шесть человек остаются в больницах

В районе 06:20 «Лада Калина» на трассе М2 «Крым» в Ивнянском районе выехала на встречку и врезалась в «Газель». 57-летний водитель «Калины» и его 30-летний пассажир скончались на месте. Ещё два человека из «Лады», а также водителя микроавтобуса и девять его пассажиров госпитализировали.