На новогодних каникулах в Белгородской области зафиксировано 12 случаев гриппа

Этот показатель на 39,9 % меньше эпидпорога, который составляет 36,3, причём среди детей уровень ниже на 50,4 %. Заболеваемость ОРВИ упала на 42,8 % по сравнению с предыдущей неделей.
По данным оперативного мониторинга зарегистрировано 12 случаев сезонного гриппа А (H3N2).
В ведомстве напомнили, что предупредить болезнь можно правильным температурным режимом в детсадах, школах и на предприятиях, препаратами интерферона или гомеопатическими средствами.
Помимо этого, следует избегать мест скопления людей, использовать маску, принимать витамины и чаще бывать на свежем воздухе.