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На новогодних каникулах в Белгородской области зафиксировано 12 случаев гриппа

11 января 2019, 09:43
Фото: pixabay.com
В первую неделю белгородское управление Роспотребнадзора зафиксировало 3 362 случая заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Этот показатель на 39,9 % меньше эпидпорога, который составляет 36,3, причём среди детей уровень ниже на 50,4 %. Заболеваемость ОРВИ упала на 42,8 % по сравнению с предыдущей неделей.

По данным оперативного мониторинга зарегистрировано 12 случаев сезонного гриппа А (H3N2).

В ведомстве напомнили, что предупредить болезнь можно правильным температурным режимом в детсадах, школах и на предприятиях, препаратами интерферона или гомеопатическими средствами.

Помимо этого, следует избегать мест скопления людей, использовать маску, принимать витамины и чаще бывать на свежем воздухе.

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#Новости#Роспотребнадзор#Новогодние каникулы#Грипп#Заболеваемость#Орви#Голосование по Конституции#Медицина
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