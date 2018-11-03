Наличные безграничные: почему продавцам выгоднее, когда клиент расплачивается купюрой

Posted 3 ноября 2018, 06:06
Published 3 ноября 2018, 06:06
Modified 22 января, 10:04
Updated 22 января, 10:04
Зачин
Покупала я сосиску в тесте и салат в кулинарии недалеко от редакции, достаю «наличку», вспоминаю, что это последние купюры в кармане, а вечером нужно будет платить за такси. День слишком насыщенный, чтобы искать банкоматы, я прячу две «сотни» в карман и прошу терминал, чтобы расплатиться картой. Кассир неожиданно спрашивает: «Денег жалко?». По законам драматургии после этой фразы следует немая сцена. Собственно, так я и поступила: постояла пару секунд в недоумении перед кассой, оплатила покупку, взяла чек и вышла из магазина.
«В каком смысле жалко денег, если я сейчас, только что оплатила покупку? Да, банковской картой, но ведь оплатила», — думала я, спускаясь по ступенькам магазина. Остался неприятный осадок. Больше в эту кулинарию я не хожу во время обеда ни за салатом, ни за котлетой, ни даже за сладкой булочкой «Мечта». Мне не понравилось, что там за прилавком кто-то считает мои наличные деньги.
Математика
По информации белгородского отделения Банка России, в первом полугодии 2018 года в регионе было совершено 79 867 595 операций по безналичной оплате. Это на 25,49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые шесть месяцев 2017 года белгородцы совершили 63 644 342 безналичных операций. К слову, на 4,5% вырос и объём операций: если в первом полугодии 2017-го через терминалы прошло 164 234 167 030 рублей, то в первом полугодии 2018-го — 171 691 403 550 рублей.
На территории региона в первом полугодии 2017 года было 1 625 банкоматов и 26 платёжных терминалов, за аналогичный период 2018 года банки отчитались о работе 1 630 банкоматов и 19 терминалов.
Наблюдается тенденция, что средняя сумма чека по «безналу» уменьшается, а увеличивается средняя сумма чека по получению наличных денег. Так, в первом полугодии 2017 года средняя сумма чека была 2 580 рублей, а год спустя — 2 150 рублей. Зато средняя сумма операции по получению наличных денег в первые шесть месяцев 2017 года — 7 050 рублей, а в первом полугодии текущего года– 7 410 рублей.
Наличными больше и мимо кассы
В кафе и ресторанах посетителям вместе со счётом, как правило, приносят пречек, который уведомляет клиента о стоимости блюд, но ещё не проведён через кассу. В случае, если посетитель расплачивается картой, то сумма чека проходит через терминал эквайринга и кассовое ПО, наличные же можно провести мимо кассы и «забыть» внести в налогооблагаемую базу. Кроме того, за пользование терминалом банк «забирает» себе определённый процент с операций. Речь идёт о комиссиях за транзакции, которые каждый банк самостоятельно определяет для себя.
Я в кулинарии принципиально прошу терминал, чтобы оплатить покупку. Продавцам это не нравится, но терминал приносят. Когда расплачиваешься картой, то в чеке сразу видно: сколько чего взвесили в граммах, сколько это стоит. Если оплачивать наличкой, то непонятно, сколько и за что ты заплатил, так как продавцы никуда не вносят данные за взвешенный товар.Николай
Тем временем
Банки помогут предпринимателям перейти на онлайн-кассы. В России начался третий этап реализации федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа» (54-ФЗ). По закону, до 1 июля 2019 года все коммерческие предприятия, начиная от индивидуальных предпринимателей и заканчивая торговыми автоматами (и другими организациями, не использующими наёмный труд), должны установить онлайн-кассы. Тех, кто это не сделает, — оштрафуют.
Наличные безграничные
Управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Беленко считает, что наличные деньги нескоро исчезнут из оборота.
Приведу в пример монеты, ведь им уже очень много лет. Когда в XVIII веке широкое распространение получили банкноты, всем казалось, что монеты должны исчезнуть. Однако этого до сих пор не произошло. Статистика свидетельствует о том, что количество наличных денег в обращении в мире растёт, ежегодно увеличиваясь на 2-5%. Если говорить о России, то в 2017 году в наличном обращении страны находилось 9,5 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем в 2016 году.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу
По его словам, всё больше россиян оплачивают покупки при помощи банковских карт.
В июне этого года 55% россиян оплачивали товары и услуги платёжными картами, в то время как остальные 45% снимали наличные средства и пользовались купюрами. В Белгородской области на долю операций по карте для оплаты товаров и услуг в I полугодии 2018 года приходилось 22,9%, а за аналогичный период 2017 года — 19,4%.
Конечно, мы понимаем, что у денег на картах есть зависимость от инфраструктуры, ещё не везде можно расплатиться картой. Так что наличные деньги продолжат пользоваться спросом ещё длительное время.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
Напомним, что банковскую карту по российскому законодательству может получить ребёнок с шести лет, а с 14 лет — дополнительную карту к счёту мамы или папы и основную банковскую карту с письменного разрешения родителя.
В Банке России отмечают, что владение банковской картой снимает опасность кражи наличных денег или их потери по неосторожности: потерять карту и своевременно её заблокировать — значит не потерять деньги на карте.