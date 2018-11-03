Наличные безграничные: почему продавцам выгоднее, когда клиент расплачивается купюрой

Приведу в пример монеты, ведь им уже очень много лет. Когда в XVIII веке широкое распространение получили банкноты, всем казалось, что монеты должны исчезнуть. Однако этого до сих пор не произошло. Статистика свидетельствует о том, что количество наличных денег в обращении в мире растёт, ежегодно увеличиваясь на 2-5%. Если говорить о России, то в 2017 году в наличном обращении страны находилось 9,5 трлн рублей, что на 8,5% больше, чем в 2016 году.Андрей Беленко, управляющий Отделением по Белгородской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу