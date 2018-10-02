Врио главы Шебекинского городского округа Владимир Жданов завёл страницу в соцсети

Аккаунт в соцсети от имени временно исполняющего обязанности главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова создали 28 сентября.
Во втором посте бывший руководитель администрации губернатора сообщает, что к нему можно обратиться на официальном сайте администрации через интернет-приёмную, но «для более удобного общения с вами я принял решение создать свой личный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
Жданов добавляет, что рад возможности познакомить со своей деятельностью, рассказать о развитии района, и приглашает задавать интересующие вопросы, высказывать пожелания и комментарии в личные сообщения.
- Ваше мнение для меня важно, поэтому я постараюсь по возможности оперативно отвечать на все обращения. Уверен, что наше сотрудничество будет взаимным и успешным. Владимир Жданов
На сегодня в друзьях Владимира Жданова три человека, включая корреспондента ИА «Бел.Ру». В интересных страницах главы Шебекинского горокруга «Шёпот Шебекино» и Евгений Савченко.
Владимира Жданова назначили на должность временно исполняющего обязанности главы администрации городского округа 26 сентября.
Напомним, есть во «ВКонтакте» страница и у главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко. А вот мэр Белгорода Константин Полежаев эту социальную сеть не жалует.