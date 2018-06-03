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Posted 3 июня 2018,, 10:40

Published 3 июня 2018,, 10:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Президентский грант получили белгородские благотворители

3 июня 2018, 10:40
Деньги вложат в создание условий для раннего выявления аутизма.

Одним из победителей конкурса грантов президента России в 2018 году стал фонд «Выход в Белгороде».

Как сообщили в общественной организации, размер гранта – почти 2,3 млн рублей. Деньги вложат в проект диагностики риска аутизма у белгородских детей в возрасте 18-24 месяцев. Предполагается создание системы проведения глубокой диагностики детей из группы риска по расстройствам аутистического спектра. Система будет организована в трёх медицинских организациях. Фонд проведёт широкую информационную кампанию по тематике аутизма, организует обучение медиков.

Опыт показывает, что раннее выявление аутизма способствует более эффективной реабилитации в последующем.

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Президентский грант#Аутизм#Фонд «выход в белгороде»
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