Президентский грант получили белгородские благотворители

Как сообщили в общественной организации, размер гранта – почти 2,3 млн рублей. Деньги вложат в проект диагностики риска аутизма у белгородских детей в возрасте 18-24 месяцев. Предполагается создание системы проведения глубокой диагностики детей из группы риска по расстройствам аутистического спектра. Система будет организована в трёх медицинских организациях. Фонд проведёт широкую информационную кампанию по тематике аутизма, организует обучение медиков.