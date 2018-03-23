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Posted 23 марта 2018,, 13:59

Published 23 марта 2018,, 13:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Человек дождя» и мифы об аутизме: что нужно знать об этом расстройстве

23 марта 2018, 13:59
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма будет отмечаться 2 апреля. Традиционно он даёт старт месячнику информирования об этом расстройстве. Что запланировано в Белгороде и почему важна осведомлённость общества – в материале ИА «Бел.Ру».

Новые ценности

В областном центре есть Благотворительный фонд «Выход в Белгороде», который занимается поддержкой семей детей с аутизмом, адаптацией в обществе таких ребят и защищает их интересы.

Наш фонд не занимается адресной помощью, но занимается содействием системным изменениям вокруг человека с аутизмом. Да, они произойдут не сразу, но они навсегда. Они сформируют новых нас с вами, новые ценности и новое будущее для всех, в котором есть место каждому человеку.Наталья Злобина, президент Благотворительного фонда «Выход в Белгороде»

«Необходимо формировать новую систему ценностей, при которой в нашем обществе найдётся место каждому человеку, − считает руководитель фонда, − так как без неё общество просто не готово принять человека с особенностями. Это касается любой бытовой ситуации. Например, поездки в автобусе или посещения кафе. Люди с агрессией, боязнью или неприятием будут относиться к ребёнку с аутизмом, который выражает свои потребности через необычное поведение. Возможно, они не пожелают быть в одном помещении с человеком с особенностями».

Адаптация и информирование

2 апреля фонд «Выход в Белгороде» запланировал адаптированный показ мультфильма в кинотеатре «Русич» для мальчиков и девочек с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Кроме этого в апреле при поддержке фонда состоится акция с выпуском синих воздушных шаров, подсветкой зданий синим светом, пройдут дни информирования в школах и детсадах, запланирована и информационно-социальная кампания «Открой своё дверце». Её символом станет мишка Петруша, который с ситилайтов и билбордов расскажет истории в поддержку людей с аутизмом и их семей.

Если акции, флешмобы и соцкампании нацелены на всё население области, то дни информирования в школах и садах, прежде всего, – на педагогов, которые работают с детьми. «В Белгородской области в ряде образовательных учреждений открыты ресурсные классы и группы для детей с аутизмом [ресурсные классы и дошкольные группы для детей с аутизмом] − проекты, которые поддерживает наш фонд. Но мы понимаем, что ребёнок с аутизмом может прийти в любую школу и детский сад. Нам кажется важным такой обмен профессиональным опытом среди педагогов. Важно рассказать о проявлениях РАС, о трудностях, с которыми сталкиваются семьи таких детей, об особенностях их обучения», – поясняет Наталья Злобина.

Наше общество ещё очень мало знает об аутизме. Существует очень много мифов о нём. Например, если подойти к человеку на улице и спросить у него, знает ли он, что такое аутизм, то с большой вероятностью он скажет, что знает, так как смотрел фильм «Человек дождя». Но это ограниченное понимание того, кто такой человек с аутизмом. Наталья Злобина, президент Благотворительного фонда «Выход в Белгороде»

Когда общество не знает, что такое аутизм, то рождаются самые разные мифы и предположения. Например, долгое время существовала теория о том, что аутизм у ребёнка вызывается враждебной окружающей обстановкой, отсутствием материнской любви. Это так называемый миф о холодной матери, который сегодня уже развенчан. Существует также заблуждение, что аутизм заразен. «Если общество не знает об этих детях и о людях с аутизмом, то появляется высокий уровень неприятия, агрессии, нелюбви, отторжения и страха, – подчёркивает Наталья Злобина. – Я могу привести пример: когда мы приходим в школы или детский сад и проводим уроки доброты, программы информирования, люди меняются на глазах. Они говорят: «Надо же, мы даже не знали, что этот ребёнок может кричать, потому что сталкивается с трудностями, мы думали, что он избалованный, и сердились, что он не умеет себя вести».

От недостаточной информированности страдают семьи, потому что не знают, к кому обратиться со своей проблемой и как её решать.

Многие в обществе полагают, что ребёнок с аутизмом – это причина какой-то неблагополучной семьи, что у него родители наркоманы и алкоголики, и поэтому у них родился такой ребёнок. Ребёнок с аутизмом может родиться в абсолютно любой семье. Представьте, если такое мнение в обществе, то как себя чувствует семья с таким ребёнком?Наталья Злобина, президент Благотворительного фонда «Выход в Белгороде»

Аутизм – это особенности развития, при которых человек испытывает трудности с коммуникацией и поведением. Проявление аутизма у всех различны: «Если общество не знает, с чем связано такое поведение и что такое аутизм, то как оно может как-то лояльно или по-доброму относиться к такому ребёнку?».

Для нас программа информирования – важнейшее направление не только для семей, которых мы поддерживаем, но и для общества. Надо понимать, что дети с аутизмом – такие же дети, но с особенностями. Как, например, мальчик с веснушками. Мы верим, что совместными усилиями нам удастся сделать так, чтобы в нашем обществе было место для каждого человека, и что люди с аутизмом и их семьи, которые сегодня находятся за пределами социальной жизни, смогут вернуться в общество и прожить в нём свою жизнь.Наталья Злобина, президент Благотворительного фонда «Выход в Белгороде»

«Красные флажки» аутизма

Во всём мире используется модифицированный скрининговый тест M-CHAT (размещён на аутизм-тест.рф), который может определить наличие риска РАС у ребёнка и помогает обратить внимание родителей на ранние признаки аутизма:

  • Не реагирует или редко откликается на своё имя;
  • Постоянно или часто ведёт себя так, как будто не слышит обращённой к нему речи;
  • Не улыбается или редко улыбается другим людям;
  • Не использует указательный жест или другие жесты в возрасте 12 месяцев;
  • У него пропала речь (нет лепета к 12 месяцам и нет слов к 16 месяцам);
  • Нет фразовой речи – сочетания двух и более слов – к 24 месяцам;
  • Избегающий взгляд (ребёнок может смотреть в глаза, но недолго);
  • Утерял социальные или коммуникативные навыки в любой период детского возраста.

Родителям, которые отметили эти симптомы у своего ребёнка, рекомендовано обратиться к специалисту для диагностики аутизма.

Редакция информационного агентства «Бел.Ру» готовит материал о проблемах детей с аутизмом в России и Белгородской области в частности. Интервью с руководителем Благотворительного фонда «Выход в Белгороде» Натальей Злобиной в скором времени появится на нашей ленте новостей.

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