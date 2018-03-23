«Человек дождя» и мифы об аутизме: что нужно знать об этом расстройстве

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма будет отмечаться 2 апреля. Традиционно он даёт старт месячнику информирования об этом расстройстве. Что запланировано в Белгороде и почему важна осведомлённость общества – в материале ИА «Бел.Ру».

Сюжет Голосование по Конституции