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Белгородцам из обстреливаемых территорий помогут средствами гигиены и продуктами
15 января, 11:06
2023
В Белгородской области с размахом отметят юбилей Рахманинова
26 проектов от Белгородской области выиграли второй конкурс Фонда культурных инициатив 2023 года. На их реализацию направят более 40 млн рублей.
1 июля 2023, 18:55
Площадки для регби появятся в Белгородской области
1 июля 2023, 18:03
2022
Белгородская область выиграла президентский грант на помощь беженцам из Донбасса
Более 510 тыс. рублей направлены в старооскольский Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
23 августа 2022, 12:00

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