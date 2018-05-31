Где найти зону G для рынка беспилотных летательных аппаратов

- Рынок доставки можно оценить из того, что, предположим, у вас будет один миллион семей, которые будут пользоваться доставкой десять раз в год. Десять миллионов транзакций – цена доставки несколько сотен рублей – вот уже сразу миллиарды рублей только на услугах. Плюс такие же стоимости на поставки самих аппаратов, поскольку на десять миллионов доставок в год надо иметь несколько десятков тысяч аппаратов.