Где найти зону G для рынка беспилотных летательных аппаратов

В России зарегистрировано около 2,5 тысячи беспилотников среднего класса. Лёгкие роторные коптеры сосчитать невозможно. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что в последние годы рынок беспилотных летательных аппаратов изменился кардинально.
- За последние года два, если посмотреть, у нас количество исследуемых объектов – если брать квадратные километры лесов и земельных участков, протяжённость газо- и нефтепроводов – увеличилось в десять раз. В восемь раз увеличилось количество разрешений на полёты.
Сергей Катырин
Специалисты говорят, что, если пять лет назад в России было интересно уже то, что летит беспилотник, то сейчас интересно, что он делает. Большинство аппаратов поставляется из Китая, но и российские производители постепенно занимают свою нишу.
- На фоне наших компаний зарубежные выглядят несколько серенько. Хотя говорить о том, что мы впереди планеты всей, тоже не буду. Мы на уровне. И нет ничего такого, что есть у них и чего не можем сделать мы.
Максим Шинкевич, совладелец компании «Финко»
Вадим Радченко знает о небе над Белгородской областью всё. Но его проект «Аэрокамера», по его словам, держится на энтузиазме и личных финансах. Коптерами он занимается с 2011 года – тогда, 16 апреля, в Белгороде появился первый гексакоптер, способный делать профессиональные фото с воздуха.
В последние годы команда «Аэрокамеры» снимает акцию «Бессмертный полк» в Белгороде, этой весной впервые с телевизионщиками сделали прямую трансляцию. Приглашают снимать мероприятия в регионе, после ремонта набережной Везёлки городская администрация попросила отснять объект сверху. Но большого дохода эта деятельность не приносит.
Президент Федерации воздухоплавания Белгородской области рассказал, что официальный заработок возможен только на беспилотниках тяжёлого класса у специализированных организаций, которые проводят съёмку местности для сельскохозяйственных, военных и иных больших нужд.
- На сегодня законодательство прописано так, что иметь небольшой беспилотник не запрещено, но если ты хочешь полетать, ты должен подавать заявку, оператор должен иметь право им управлять. А у нас нет сертифицированных центров подготовки. Мы бы хотели, чтобы рынок развивался, люди заказывали, но главное, что нас душит, – это отсутствие прямого и понятного законодательства.
Вадим Радченко
Вадим Радченко ратует за то, чтобы все владельцы аппаратов знакомились с законодательством и понимали ответственность. Территория любого региона для полётов делится на зоны. И если о полётах в зоне G нужно только уведомлять, то даже за случайный полёт в зоне С, где требуется разрешение, можно получить штраф, а то и срок.
Согласен с этим и директор компании «КартГео» Иван Махиненко. Он рассказал, что около года назад принят закон о регистрации малых БПЛА весом до 30 кг, но до сих пор не разработан регламент, регулирующий процедуру регистрации.
- На мой взгляд, для регистрации достаточно создать аттестационный центр, в котором каждый владелец БПЛА знакомится с авиационным кодексом и сдаёт госэкзамен с получением «корочки», разрешающей полёты, и радиомаячка для идентификации на расстоянии, для регулирующих органов.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
Перспективы для развития рынка БПЛА и услуг с их применением Вадим Радченко видит в регионе большие.
Перспективы гигантские – от мониторинга объектов до съёмки массовых мероприятий. Сельское хозяйство – тот кусок, который нужно и должно задействовать. Мониторинг строящихся объектов, ИЖС – для расчёта налогов. Огромная перспектива в сфере природопользования. Это и мониторинг поймы рек, несанкционированных свалок, незаконных вырубок леса. На это сегодня тратится много сил и средств, а поднимите коптер, сделайте сканирующий полёт и получите за сутки всю информацию с геопривязками. Вадим Радченко
Хороший коптер стоит до 2,5-3 млн рублей. Только один аккумулятор на него обойдётся в 16 тысяч. Стоимость программного обеспечения – до нескольких тысяч евро. Поэтому окупить его довольно непросто.
Вадим Радченко считает, что на частной инициативе далеко не всегда можно потянуть. Рассказывает, что пару лет назад городу предлагали сделать подробнейшую съёмку всего Белгорода беспилотниками и самолётами за пару дней. Стоило бы это 2 млн рублей. Но проект не поддержали.
- Допустим, мониторинг несанкционированных свалок. Я могу поднять аппарат, быстро всё сфотографировать и сделать ортофотоплан местности. Но если попросят меня, штат, условно, в 20 человек останется без работы. Люди сохраняют привычное положение дел. Как луддиты, которые ломали ткацкие станки, у нас это движение «луддитов» тоже периодически возникает. А выставили закупку, я выиграл тендер – и мне хорошо, и им хорошо.
Вадим Радченко
Глава проекта «Аэрокамера» предлагает создать в регионе межпрофильную группу при администрации, насытить техникой, обучать операторов. Создаётся в регионе ассоциация владельцев летательных аппаратов для саморегулирования отрасли, разъяснения законодательства, правил полётов. Поддержали идею прокуратура, авиационное начальство.
Компания «КартГео» вышла на рынок услуг в 2014 году. Занимается обработкой результатов аэрофотосъёмки высокого разрешения, в том числе лазерного сканирования, создаёт крупномасштабные топографические планы, цифровые модели рельефа для проектирования и строительства. С 2017 года компания занялась аэрофотосъёмкой с применением БПЛА. Используют собственный коптер, для крупных проектов привлекают коллег, имеющих аппарат самолётного типа российских производителей «ГеоСкан» и Zala.
Директор компании Иван Махиненко рассказал, что заказов сейчас не так много. В 2017 году «КартГео» создавала трёхмерные модели местности в сёлах Большое Городище и Дмитриевка Шебекинского района для съёмок художественного фильма «Союз спасения».
- В августе к нам обратился руководитель съёмочной группы, который работает в сотрудничестве со студиями Никиты Михалкова «ТРИТЭ» и «Золотой орёл». Изначально им требовались просто видовые фотографии будущей съёмочной площадки с воздуха, но в итоге больше подошёл ортофотоплан. Киноиндустрия давно вошла в цифровую эпоху. Основой для создания трёхмерных спецэффектов является реальная модель местности, которую можно создать, используя аэрофотосъёмку БПЛА. Через несколько дней руководитель группы визуальных эффектов попросил подготовить трёхмерную модель территории.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
Он также отмечает, что больше всего запросов идёт на художественную съёмку с воздуха. В этом сегменте присутствует ещё два интересных игрока. Аэрофотосъёмка в коммерческих целях используется крайне редко.
- Данная услуга была бы очень полезна для кадастровых работ, ландшафтного дизайна, благоустройства территорий, мониторинга этапов строительства, исполнительной съёмки при строительстве городских кварталов и промышленных предприятий, мониторинга ЛЭП и т.д. Результат заказчик может получить в течении суток.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
Сами участники рынка беспилотников в России считают, что он не превышает 10 млрд рублей в год. Примерно на 1 млрд россияне покупают лёгких дронов. Две трети из них – китайской DJI. Поставки машин в средней категории потянули на 1,5 млрд рублей. Основной сегмент рынка – услуги, данные, полученные беспилотником в полёте.
Подготовка полёта у профессионалов занимает 15 минут. Размах крыльев – три с половиной метра, скорость – до 120 км/час, время полёта – до четырёх часов, вес вместе с полезной нагрузкой – до десяти килограммов. Цена зависит от обвески.
- Стоимость комплекса для аэрофотосъёмки составляет на базе модели С350 от полутора миллионов рублей. Стоимость аналогичного комплекса для видеонаблюдения из двух самолётов и набора полезных нагрузок, с шифрованием, с видеопередатчиками, с дополнительными функциями работы без системы спутниковой навигации – по визуальным ориентирам – составляет порядка 15-18 миллионов рублей.
Максим Шинкевич, совладелец компании «Финко»
Максим Шинкевич работает в сфере с 2005 года – сперва на оборонку, в 2012 году с коллегами основал компанию «Финко», которую запустить оказалось проще в гражданском небе. Сегодня «Финко» – один из лидеров среди производителей беспилотников среднего класса – массой до 30 кг. По собственным оценкам, компания обеспечивает треть закупок таких аппаратов в стране и могла бы столько же обеспечить для силовых ведомств.
Максим Шинкевич отмечает, что прибыль выше в продажах из-за невысокой конкуренции. Зато на рынке услуг приходится работать на пределе рентабельности.
Как рассказывает директор «КартГео» Иван Махиненко, в условиях непростой экономической ситуации важный фактор спроса – стоимость. В виду высокой конкуренции крупные компании могут демпинговать, для небольших компаний такие условия нерентабельны.
- Многие компании, которым была бы очень полезна наша услуга, вообще не знакомы с данным продуктом. Надеюсь, со временем ситуация изменится, в том числе, благодаря информационным ресурсам.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
Ещё одно перспективное направление – сбор данных о состоянии плодородных земель. Но фермерам дроны не интересны: на сегодня весь заснятый беспилотником материал считается секретным, его должны просмотреть спецслужбы. На проверку порой уходят недели, а фермерам результат нужен уже сейчас.
Аграрию нужна моментально информация. Вот сегодня взошли посевы. Ему надо посмотреть, во-первых, как они взошли, во-вторых, есть ли там сорняки, нужно ли обрабатывать химикатами и в какие сроки или этого делать не стоит. Конечно, эта тема секретности и рассекречивания создаёт довольно сложные проблемы для тех, кто мог бы пользоваться услугами. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России
В Белгородской области ситуацию осложняет приграничный статус региона.
- Этот факт если и не тормозит, то создаёт сложности в работе, так как всё, что ближе 25 километров от границы – зона особого контроля пограничной службы, необходимо получать очень серьёзные разрешения в нескольких ведомствах. Сроки получения разрешений – от двух месяцев.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
По прогнозу Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем на сегодня 80% рынка занимают два сегмента: картографирование и анализ протяжённых объектов. Ещё 18% – поисково-спасательные операции и 2% приходится на сельское хозяйство.
К 2020 году структура рынка должна измениться, и за лидирующими сегодня направлениями останется не больше 15% рынка. Их обойдут сельское хозяйство и доставка грузов.
Иван Махиненко считает, что в сельском хозяйстве аэрофотосъёмка поможет определять вегетационный индекс NDVI, проводить мониторинг всхожести и состояния роста сельхозкультур, мониторинг увлажнённости почвы. Используются для этого БПЛА самолётного типа со специальными спектральными камерами.
- Данная съёмка позволяет оперативно принимать решения по внесению удобрений или поливу, уничтожению сорняков на конкретном участке поля, т.е. точечно, а не на всей территории.
Иван Махиненко, директор компании «КартГео»
Первый в России беспилотный почтальон разбился в Улан-Удэ в начале апреля. Но уже через неделю новгородские школьники и студенты в партнёрстве с компанией «Геоскан» доставили первую тестовую посылку в деревню на остров Войцы.
- Рынок доставки можно оценить из того, что, предположим, у вас будет один миллион семей, которые будут пользоваться доставкой десять раз в год. Десять миллионов транзакций – цена доставки несколько сотен рублей – вот уже сразу миллиарды рублей только на услугах. Плюс такие же стоимости на поставки самих аппаратов, поскольку на десять миллионов доставок в год надо иметь несколько десятков тысяч аппаратов.
Алексей Семёнов, руководитель группы компаний «Геоскан»
Примерно четверть поставок беспилотников на внутренний рынок закрывает питерская компания «Геоскан». Основу бизнеса компании составляет сектор услуг. Продажа беспилотников даёт 30% выручки, остальное – сопутствующие компоненты и программное обеспечение.
В 2018 году «Геоскан» планирует произвести 300 средних машин и 2 000 лёгких дронов, чтобы попробовать создать конкуренцию китайцам. В середине весны запустили услугу аренды беспилотных летательных аппаратов. По плану – до конца года сдать в аренду 100 беспилотников.
В 2017 году «Ростелеком» закупил для белгородского филиала летательных аппаратов на сумму 19,6 млн рублей. Беспилотники самолётного типа используются для инвентаризации сельскохозяйственных угодий, создания электронных карт полей и кадастров, мониторинга техники. Аппараты оборудованы собственным программным обеспечением. Это один из «непрофильных» проектов компании.
- Мы наблюдаем повышенный спрос на беспилотные авиасистемы со стороны сельскохозяйственных предприятий и властей Белгородской области. Наше решение позволяет провести подробную аэрофотосъёмку земли для оценки состояния и качества участков сельхозназначения. «Ростелеком» успешно реализовал ряд пилотных проектов с применением летательных комплексов, поэтому мы уверены в надёжности и эффективности услуги.
Павел Зеленин, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»
Внедрение этой технологии должно помочь аграриям снизить затраты на производство и улучшить качество продукции. «Ростелеком» готов выполнить и комплексные индивидуальные проекты с применением беспилотных авиасистем на базе геоаналитической платформы «РусГИС». Эта платформа используется для решения задач мониторинга территорий, связанных со сбором, хранением и обработкой больших объёмом данных.
Руководитель ГК «Геоскан» Алексей Семёнов оценивает потенциал российского рынка беспилотных авиационных систем в 30 млрд рублей и считает, что за несколько лет можно выйти на 80% от этого объёма. Но для привлечения на рынок новых игроков, правила полётов для микроавиации нужно упрощать.
Потенциальный спрос на аппараты и услуги в России большой. Этот спрос отечественные производители готовы полностью удовлетворить.
Есть дорожная карта, утверждённая правительством, по которой сейчас будет совершенствование процедур, в том числе в законодательном плане. К лету 2019 года, я полагаю, будет решён вопрос по упрощению режима секретности, по упрощению процедур получения разрешения на полёты, сроков получения, сроков, на которые даются эти разрешения. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России