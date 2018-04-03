Эксперт: Уникальный комплекс сахарного завода требует срочной реставрации

Сахарный завод был построен в 1856 году надворным советником и подполковником Стефаном Жуковским. В 1882 году предприятие выкупила торговая фирма «Петра Боткина сыновья». Через три года завод перенесли на нынешнее место. Сыновья Петра Боткина – сначала Дмитрий, а затем и Пётр оснастили производство по последнему слову техники, привлекли иностранных специалистов, для рабочих построили казарму с электротеатром, театральной сценой, библиотекой и столовой, больницу с аптекой и церковно-приходскую школу.