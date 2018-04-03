Эксперт: Уникальный комплекс сахарного завода требует срочной реставрации

Posted 3 апреля 2018,, 12:02
Published 3 апреля 2018,, 12:02
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Социально ориентированное и социально дезориентированное производство
Сахарный завод был построен в 1856 году надворным советником и подполковником Стефаном Жуковским. В 1882 году предприятие выкупила торговая фирма «Петра Боткина сыновья». Через три года завод перенесли на нынешнее место. Сыновья Петра Боткина – сначала Дмитрий, а затем и Пётр оснастили производство по последнему слову техники, привлекли иностранных специалистов, для рабочих построили казарму с электротеатром, театральной сценой, библиотекой и столовой, больницу с аптекой и церковно-приходскую школу.
В августе 2005 года ГК «РусАгро» и ГК «Продимекс» «обменялись» сахарными заводами. «Продимексу» достался завод «Садовский» в Воронежской области. Председатель совета директоров ГК «Продимекс» Игорь Худокормов рассказал тогда, что компания решила избавиться от устаревших и убыточных сахарных заводов. При этом, как писал в 2007 году «Коммерсант», стоимость Новотаволжанского завода примерно вдвое выше стоимости Садовского (10 млн долларов против 5 млн).
В результате сделки «Русагро» собрала все свои сахарные производства и получила контроль над 50 % объёмов закупки свёклы в Белгородской области, а «Продимекс» – 60 % в Воронежской. К слову, в 2006 году областная Дума избрала основного акционера «Русагро» Вадима Мошковича своим представителем в Совете Федерации.
В 2011 году завод закрыли. Ненужными оказались не только работавшие на нём люди, но и уникальный комплекс построек. «Садовский сахарный завод» тоже был на грани закрытия в 2013 году. Но его при поддержке губернатора Воронежской области удалось спасти, и он работает по сей день.
Яркий образец промышленной архитектуры
Искусствовед Максим Баранов считает, что комплекс сооружений Новотаволжанского сахарного завода с уверенностью можно отнести к одному из наиболее ярких образцов русской промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков.
Точных сведений об авторстве данного ансамбля пока обнаружить не удалось, но, по мнению историков архитектуры Виктора Чернышёва и Леонида Развадовского, проект был исполнен одним из наиболее известных зодчих того времени Алексеем Бекетовым – автором знаменитой «Саламандры» – дома на улице Сумской в Харькове.
- Многих авторов той поры отличала одна удивительная черта – они были универсалами, профессионально и компетентно работавшими в области проектирования гражданских сооружений – общественных и частных, военно-оборонительных, а также – промышленных комплексов. На просторах левого берега Северского Донца появился не просто завод, а целый городок с ярким и целостным архитектурным обликом, рассчитанный на почти автономное существование.
Максим Баранов
Все детали технологического регламента учитывались уже на стадии эскизного проекта. Автору пришлось переработать и переосмыслить большой объём информации, вникнуть в тонкости промышленного цикла. Большое внимание уделялось и бытовой инфраструктуре комплекса.
Башня в стиле арт-нуво и веяния неороманского стиля
Главный корпус завода – наиболее монументальная часть ансамбля. Визуально он акцентирован монументальной башней с логотипом Товарищества Боткиных и датой – 1907.
Сама форма башни указывает на влияние новаторских приёмов, характерных для модного и доминирующего в искусстве и архитектуре данного периода стиля модерн (или арт-нуво). В то же время фасады остальных сооружений завода несут на себе отголоски предыдущего веяния – эклектики. В частности, одного из её составляющих – неороманского стиля.Максим Баранов
Так, прототипами отдельно стоящих корпусов, расположенных ближе к реке, стали распространённые в европейской архитектуре раннего средневековья однонефные базилики – вытянутые по оси запад-восток культовые сооружения, перекрытые двухскатной продольной кровлей.
- Упомянутые корпуса в Новотаволжанке имеют любопытную проработку фасадов: скупое, несколько брутальное выделение вертикалей и арочных элементов оконных проёмов, акцентирование верхних частей корпусов коньковыми и угловыми стилизованными башенками и так далее. Созданию характера крепостных сооружений активно способствует викторианская кирпичная кладка, получившая в начале 20 века широкое распространение в русской промышленной и железнодорожной архитектуре.
Максим Баранов
Главная волна разрушений сохранившихся к концу века зданий пришлась на 90-е годы. Все корпуса ветшают, не имея надёжной консервации.
- Судя по описанию заводского комплекса в литературе той поры, утраты элементов ансамбля можно признать существенными. Для сохранения остатков этого уникального комплекса требуется осуществление срочных реставрационных мероприятий.
Максим Баранов
Вернёмся на сто лет назад
В распоряжении ИА «Бел.Ру» оказался электронный вариант целой книги о сахарном заводе Боткиных для Всероссийской выставки 1913 года в Киеве, хранящийся в Белгородской научной библиотеке. В ней на 103 страницах рассказывается о тогда ещё недолгой истории завода, о технологии производства сахара, промышленные и качественные показатели в графиках и уникальные фотографии того времени.
Некоторые из них можно посмотреть в фотогалерее к публикации.