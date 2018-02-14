В Белгороде открыли центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

Знаете, бывают в жизни ситуации, когда необходимо лишь несколько дней для того, чтобы изменить свою жизнь. И вот эти несколько дней должны быть где-то под крышей. Кризисный центр не рассчитан на то, что здесь кто-то будет долго пребывать. Но пережить невзгоды, трудности, сомнения, если это касается будущих детей, - есть где. Я рад, что инициативу поддержали. Часто девушки принимают решения – и не рождаются дети. А мы находим место и спасаем жизнь будущего ребёнка. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский