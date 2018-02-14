В Белгороде открыли центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

В центре примут женщин со сроком беременности до полугода. Для них имеются все удобства, чтобы пережить трудные времена. Открытие кризисного центра – первый проект Белгородской митрополии, приуроченный к началу десятилетия детства.
В обустройстве помещений приняли участие Белгородская и Старооскольская епархия и профсоюз «Правда». Профсоюз пообещал обеспечивать центр продуктами питания.
На открытие пришли митрополит Иоанн, уполномоченные по правам человека и ребёнка Белгородской области, председатель профсоюза «Правда» и другие причастные к созданию и работе будущего центра.
Знаете, бывают в жизни ситуации, когда необходимо лишь несколько дней для того, чтобы изменить свою жизнь. И вот эти несколько дней должны быть где-то под крышей. Кризисный центр не рассчитан на то, что здесь кто-то будет долго пребывать. Но пережить невзгоды, трудности, сомнения, если это касается будущих детей, - есть где. Я рад, что инициативу поддержали. Часто девушки принимают решения – и не рождаются дети. А мы находим место и спасаем жизнь будущего ребёнка. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
- Человек – существо социальное, и быть одним – это противоестественно. Но мы знаем, что люди иногда оказываются на краю пропасти. И подать руку помощи, чтобы человек не свалился в эту пропасть по разным причинам, помогают такие инициативы. Мне немножко не нравится «кризисный» Центр. Пусть это будет дом добра, тепла, уюта, а дети, родители которых пройдут этот Центр, будут рождаться счастливыми.
Галина Пятых, уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области
- Сейчас в России женщиной, попавшей в трудную ситуацию, считается молодая жена Джигарханяна. А люди попадают в реальную беду, и здесь есть возможность помочь женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Мы сталкиваемся с трагическими явлениями в нашей жизни, когда женщина теряет материнский инстинкт, который есть даже у зверя. От этой страшной беды здесь предусмотрены меры.
Александр Панин, уполномоченный по правам человека Белгородской области
- Я благодарен митрополиту Иоанну за возможность принять участие в этом важном, добром и богоугодном деле. Уверен, этот Центр поможет очень многим нуждающимся в безопасности, заботе, помощи.
Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда»
Центр создан по подобию уже существующего в Старом Осколе. Принять он может трёх женщин с детьми и одну беременную женщину. Созданы необходимые удобства: две комнаты, санузел, кухня, хозяйственная комната. Митрополит Иоанн рассказал, что планируют открыть ещё один такой центр в Белгородском районе.