Митрополит Иоанн: Поездка в Эфиопию – одно из главных впечатлений в жизни

Открывая диалог, Иоанн предложил ответить в процессе общения на вопрос: как можно верить в того, кого не видишь?
Мы собрались накануне праздника Сретение – это праздник встречи. Термин взят из военного ритуала, когда примирялись враждующие стороны, шли друг другу навстречу, и это означало окончание войны. Младенца Христа принесли в храм. И это означало наступление новой эпохи, ведь Рождество Христово – это новое для человечества, совершенно не познанное, и глубочайшей силы любви эра, которая наступила только тогда, когда Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Онлайн-трансляцию встречи провели во всех соцсетях. Общую аудиторию оценили в десятки тысяч человек. Спрашивали студенты о том, чем определяется развитие человека и что формирует его главный внутренний стержень.
Мы все гомо сапиенс, но в то же время отличаемся друг от друга – у каждого своя задача. Подобие – то стремление к более высокому, приближение к Богу-творцу, и это живёт в существе человека. Часто путаем духовные запросы с культурными, эстетическими. Но духовное – то, что отражает Вечность, те богатства души, которые даются нам вне зависимости от внешних обстоятельств.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Студентка третьего курса Института экономики Светлана Гостищева спросила, как в современном мире христианину сохранить и приумножить в своей душе любовь? А студентка Юридического института Виктория Клавкина рассказала, что среди молодого поколения бытует мнение, что в жизни нужно попробовать всё, и спросила, есть ли вещи или поступки, которые никогда не совершит и не попробует Иоанн.
Ну, я уже не молодой человек. И предполагаю, что я уже не смогу что-то попробовать в силу возраста, а не потому, что я такой праведный. Есть простая формула от апостола Павла: испытывайте всё, но удерживайте доброе. Это не говорит о том, что нужно пускаться во все тяжкие, а потом − как в народном «не согрешишь – не покаешься». Проблема в том, хватит ли сил вылезти оттуда. Наркомания, алкоголизм, зависимость от электронных игр, виртуального мира – сил оттуда вернуться порой не хватает. Молодой думает, что в его возрасте можно всё, и я так поступал в своё время. Это проходит каждый человек, и важно не потерять силы, чтобы потом были силы на то, чтобы творить доброе. Важно не растратить впустую на имитацию жизни. Увлечений много, сил много, кажется – всего будет много. А смотришь на молодого человека, а в глазах у него уже старческий, уставший и безразличный к миру взгляд. И становится страшно. Бойтесь этого выгорания.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
С особым интересом публика слушала историю о давней поездке митрополита в Эфиопию, когда ему было 33 года.
Я вспомню о впечатлениях по своим страхам. Это было в Эфиопии. Там была война. Мы задержались в аэропорту, приехали, а половину нашего отеля разбомбили. И в Эфиопии было колоссальное количество детей, которых специально сделали инвалидами, чтобы они просили милостыню. То есть, большая рождаемость – и их коверкают в детстве, и они ползают с вывихнутыми ногами. Хотя страна христианская. Вместо того, чтобы искать средства пропитания, так поступали с детьми. С другой стороны, крестный ход в Аддис-Абебе собрал два миллиона человек. Крестный ход сопровождали обезьяны, очень любили это, но не любили полицейских, которые били их длинными прутами. В громадном бассейне освящалась вода, и потом из брандспойта всех поливали священной водой при жаре в 35 градусов.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Просили Иоанна рассказать о всеправославном соборе, спрашивали, как доказать, что ты крещёный, если не осталось свидетельств, и о многом другом.
Духовно-нравственное воспитание студентов – одно из приоритетных направлений в воспитательной работе в НИУ «БелГУ». Университет и митрополия подписали в октябре 2013 года соглашение о сотрудничестве, частью которого и стала очередная встреча митрополита Белгородского и Старооскольского со студенческим активом НИУ «БелГУ».