Митрополит Иоанн: Поездка в Эфиопию – одно из главных впечатлений в жизни

Ну, я уже не молодой человек. И предполагаю, что я уже не смогу что-то попробовать в силу возраста, а не потому, что я такой праведный. Есть простая формула от апостола Павла: испытывайте всё, но удерживайте доброе. Это не говорит о том, что нужно пускаться во все тяжкие, а потом − как в народном «не согрешишь – не покаешься». Проблема в том, хватит ли сил вылезти оттуда. Наркомания, алкоголизм, зависимость от электронных игр, виртуального мира – сил оттуда вернуться порой не хватает. Молодой думает, что в его возрасте можно всё, и я так поступал в своё время. Это проходит каждый человек, и важно не потерять силы, чтобы потом были силы на то, чтобы творить доброе. Важно не растратить впустую на имитацию жизни. Увлечений много, сил много, кажется – всего будет много. А смотришь на молодого человека, а в глазах у него уже старческий, уставший и безразличный к миру взгляд. И становится страшно. Бойтесь этого выгорания.Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский