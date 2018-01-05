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Митрополит Иоанн: Обращаться к картам и гаданию – это обращаться к нечистой силе

5 января 2018, 19:44
Такой ответ дал владыка сегодня, 5 января, на ежегодной пресс-конференции на вопрос мирянина: «Является ли гадание грехом?».

Я должен сказать, что в крещенские вечера готовятся к Крещению. А вот это [гадание], как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: всякая нечисть там восстаёт перед Рождеством, как Ирод Великий восставал. Гадание – это служение сатане, очень многие люди, которые были подвержены различным спиритическим опытам – вызываниям духа, гадания, где суженый должен появиться, – потом искалеченными оказываются духовно. Человек приходит на исповедь, а он безвольный человек. Нужно много приложить усилий, чтобы возвратить ему эту волю. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

Владыка сказал, что лучше не иметь подобного опыта.

Вы Господу помолитесь, чтобы Господь послал вам супруга или супругу хорошую. Это будет наверняка. А обращаться к картам и гаданиям – явно [обращаться] к нечистой силе. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

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