Митрополит Иоанн: Обращаться к картам и гаданию – это обращаться к нечистой силе

Я должен сказать, что в крещенские вечера готовятся к Крещению. А вот это [гадание], как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: всякая нечисть там восстаёт перед Рождеством, как Ирод Великий восставал. Гадание – это служение сатане, очень многие люди, которые были подвержены различным спиритическим опытам – вызываниям духа, гадания, где суженый должен появиться, – потом искалеченными оказываются духовно. Человек приходит на исповедь, а он безвольный человек. Нужно много приложить усилий, чтобы возвратить ему эту волю. Иоанн