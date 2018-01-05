Митрополит Иоанн: Никакого строительства крематория не будет

У нс очень конструктивный диалог с властями. В 2016 году, когда состоялась первая коллегия Белгородской митрополии, мы выступили с инициативой запретить строительство крематория в Белгороде. Мы были услышаны: нас поддержал и губернатор, и председатель законодательного нашего собрания Василий Потрясаев, и сейчас этот вопрос снят. И слава Богу, что мы были услышаны. Иоанн