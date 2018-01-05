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Митрополит Иоанн: Никакого строительства крематория не будет

5 января 2018, 18:25
5 января, на ежегодной пресс-конференции, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн рассказал, почему в Белгороде передумали строить крематорий.

У нс очень конструктивный диалог с властями. В 2016 году, когда состоялась первая коллегия Белгородской митрополии, мы выступили с инициативой запретить строительство крематория в Белгороде. Мы были услышаны: нас поддержал и губернатор, и председатель законодательного нашего собрания Василий Потрясаев, и сейчас этот вопрос снят. И слава Богу, что мы были услышаны. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

Владыки подчеркнул, что традиции нарушать нельзя: все умершие должны быть преданы земле, и в Белгородской области хватает земли для их погребения.

Мы своих позиций не меняем: мы говорим о том, что в Белгородской области достаточно земли, чтобы наши близкие достойно были погребены. Они будут преданы земле – это самое главное. И никакого строительства крематория не будет. Иоанн

митрополит Белгородский и Старооскольский

#Новости#Крематорий#Общество
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