Митрополит Иоанн: Никакого строительства крематория не будет

У нс очень конструктивный диалог с властями. В 2016 году, когда состоялась первая коллегия Белгородской митрополии, мы выступили с инициативой запретить строительство крематория в Белгороде. Мы были услышаны: нас поддержал и губернатор, и председатель законодательного нашего собрания Василий Потрясаев, и сейчас этот вопрос снят. И слава Богу, что мы были услышаны. Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский
Владыки подчеркнул, что традиции нарушать нельзя: все умершие должны быть преданы земле, и в Белгородской области хватает земли для их погребения.
Мы своих позиций не меняем: мы говорим о том, что в Белгородской области достаточно земли, чтобы наши близкие достойно были погребены. Они будут преданы земле – это самое главное. И никакого строительства крематория не будет. Иоанн
митрополит Белгородский и Старооскольский