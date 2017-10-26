Белгородские депутаты оставили прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2018 год без изменений

Сегодня, 26 октября, соответствующий закон был принят в первом чтении и в целом на заседании Белгородской областной Думы.
Проект закона депутатам представил заместитель начальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Сергей Нерубенко. Он сообщил, что в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты населения величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год в России определена в размере 7255 рублей.
Было предложено оставить величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения социальной доплаты к пенсии на 2018 год на уровне 2017 года – 8016 рублей. Закон не позволяет её снижать.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной социальной помощи», предусматривается установление материального обеспечения пенсионера не ниже уровня текущего года. Социальная выплата пенсионерам, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета Пенсионным фондом. Дополнительных расходов областного бюджета не потребуется. Сергей Нерубенко заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
32 депутата областной Думы проголосовали за принятие закона, трое – против. Закон был принят большинством голосов.
Напомним, что законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера до 8016 рублей был принят Белгородской областной Думой в декабре 2015 года. Это, по расчётам аналитиков регионального Пенсионного фонда, потребовало дополнительных федеральных выплат на 800 млн рублей. Каждый из 40 тыс. нуждающихся в выплате неработающих пенсионеров области получил в среднем 1600 рублей в месяц.