Белгородские депутаты оставили прожиточный минимум пенсионера в регионе на 2018 год без изменений

Напомним, что законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионера до 8016 рублей был принят Белгородской областной Думой в декабре 2015 года. Это, по расчётам аналитиков регионального Пенсионного фонда, потребовало дополнительных федеральных выплат на 800 млн рублей. Каждый из 40 тыс. нуждающихся в выплате неработающих пенсионеров области получил в среднем 1600 рублей в месяц.