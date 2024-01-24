Юлиан Репке

Военный аналитик Bild: самолёт Ил-76 заходил на посадку в Белгороде, когда его сбили

Эксперт немецкой газеты Юлиан Рёпке проанализировал видео падения самолёта в Корочанском районе. По его мнению, самолёт действительно подбили.