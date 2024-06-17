Услуги связи

МТС объявили о взимании комиссии при пополнении счёта телефона, интернета и ТВ

Начиная с 27 июля комиссия в 1% будет удерживаться при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Об этом сообщает ТАСС.