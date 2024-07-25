УФАС России

Белгородские чиновники и организации неэффективно освоили 1,6 млрд бюджетных средств

Доклад Контрольно-счётной палаты зачитали на заседании Белгородской облдумы 6 июня 2024 года. За прошедший год установили 1260 нарушений и недостатков.