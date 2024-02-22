Творческий путь

Хочу выступать на «Первом канале»: белгородский музыкант — о переезде в Москву

Молодой музыкант из Белгорода Кирилл Деменко, который собирается уезжать покорять Москву, рассказал Бел.Ру о своём творческом пути и планах на будущее.