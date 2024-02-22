Хочу выступать на «Первом канале»: белгородский музыкант — о переезде в Москву

Второй собственной песне Кирилла Деменко уже не суждено было попасть в чарты, и он решил попробовать поучаствовать в «Новых музыкальных трендах». Здесь задача была прямо противоположная. Отбор был серьёзным, так как по итогу каждый участник с помощью опытных наставников должен был записать свою песню, которая не будет похожа на то, что уже есть в чартах — задать новый тренд.