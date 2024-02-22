Хочу выступать на «Первом канале»: белгородский музыкант — о переезде в Москву

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В начале февраля в Крыму проходила образовательная программа «Новые музыкальные тренды России» для молодых музыкантов. В программе поучаствовал Кирилл Деменко из Белгорода. Он запомнился, как один из ярких и заметных талантов. Участников сопровождали опытные наставники, среди которых рэпер ST, сооснователь лейбла Respect Production Виктор Абрамов, продюсер музыкального лейбла UpSound Анастасия Никифорова, руководитель факультета «Менеджмент в музыкальном бизнесе» в бизнес-школе RMA Марина Иваненко, диджей, программный директор Kids FM Кит Сандерс и другие.
После этой программы Кирилл собирается уезжать из Белгорода покорять столицу. Мы пообщались с молодым музыкантом о его творческом пути, развитии, впечатлениях после общения со звёздами шоу-бизнеса, а также узнали, как он планирует дальше развиваться и кем себя видит в будущем. Не обошлось и без темы оперативной обстановки в родном регионе.
В музыке Кирилл Деменко с девяти лет. До этого белгородец занимался только спортом: бокс, рукопашный бой, карате, футбол. Но вектор интересов изменила поездка в летний лагерь. На одной из вечерних дискотек диджей включил песню Полины Гагариной.
«Мне понравилось, как она пела, и я сразу подумал: „Вау, а это классно, я тоже хочу петь“. Рассказал об этом маме. А я сам из Нового Оскола, город маленький, ничего там толком нет. Мы нашли вокальный ансамбль, там были одни девочки, и я единственный был мальчик», — рассказывает музыкант.
В ансамбле Кирилл выступал на городских мероприятиях. Но со временем понял, что хочется заняться музыкой «в соло» — писать свои песни и выступать самостоятельно. С этой идеей он пришёл в музыкальную школу, где сначала просто играл на барабанах, а после появилась своя первая группа с другими юными музыкантами.
«У нас было такое трио: флейта, гитара и барабаны. Играли, выступали тоже на городских мероприятиях. О качестве там речи не шло, оно было вообще начинающее. Мы просто пробовали».
Дальше — музыкальный колледж. Сначала — барабаны, а на последнем курсе музыкант захотел перевестись на гитару. Для этого пришлось постараться освоить трёхгодичную программу за год:
«А я на гитаре вообще никогда не играл. Я брал частные уроки, в день по 8 часов занимался, пальцы в кровь стирал, можно сказать, но получилось».
С определением любимого жанра было так же трудно, как и выбрать подходящий инструмент. В детстве, по словам Кирилла, он пробовал писать рэп, позже — были мотивы рок-музыки, но и это «не пошло». В колледже с собственным творчеством временно завязал, и тут в игру вступила ещё одна поездка — на этот раз на фестиваль «Таврида» в качестве инструменталиста.
«Заезд назывался „Азия в фокусе“. Там артисты писали свои песни, а мы их играли. Были те, кто писал современную популярную музыку — то, что сейчас есть в чартах, трендах. И я понял, что с такой музыкой можно добиться успеха и много нового в этом направлении придумать»
Поэтому на следующей «Тавриде» белгородский музыкант уже написал свою первую «попсовую» песню «Танцуй». Дебют Кирилла Деменко опубликовали в сервисе «Яндекс.Музыка». После этого, по словам музыканта, появилась мотивация. Именно ей посвящены треки.
«Моё творчество — о том, что не нужно ничего бояться, делать то, что нравится, и обязательно всё получится. Некоторые песни основаны на реальных событиях в любовном плане. То есть, это что-то связанное с отношениями — в позитивном и негативном ключе. Например, как не наступить на грабли, на которые наступил я, или, допустим, просто история из моей жизни, что остался в отношениях, но потом об этом пожалел».
Второй собственной песне Кирилла Деменко уже не суждено было попасть в чарты, и он решил попробовать поучаствовать в «Новых музыкальных трендах». Здесь задача была прямо противоположная. Отбор был серьёзным, так как по итогу каждый участник с помощью опытных наставников должен был записать свою песню, которая не будет похожа на то, что уже есть в чартах — задать новый тренд.
После общения со звёздами, продюсерами, предпринимателями и другими «помощниками» для молодых артистов Кирилл задался целью — попасть в шоу-бизнес. Поэтому музыкант уже этим летом переедет в Москву.
«Весь шоу-бизнес там. Там больше музыкантов, там все топовые исполнители, музыкальные продюсеры. Больше площадок крупных, на которых можно выступить и набрать аудиторию, больше опытных людей. В том числе в Москве будет безопасней, чем здесь».
Об оперативной обстановке белгородец говорит так: на него происходящее в приграничном городе не повлияло, но всё равно страшно. С эмоциями помогает справляться как раз музыка. А в будущем молодой музыкант видит себя на большой сцене и хотел бы выступать на «Первом канале».
«Стремлюсь стать полноценным артистом, подаю заявки на кастинги на телеканалах. Сейчас жду ответа от ТНТ, скоро отправлю заявку и на „Первый канал“. Дальше уже буду заводить знакомства с интересными людьми в Москве и продвигаться. То есть, у меня уже цель есть, и я иду к ней».