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Чем дальше в центр, тем больше наценка: сколько стоят арбузы в Белгороде

Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько стоят арбузы на белгородских рынках и в сетевых магазинах. Ниже делимся ценами и рекомендациями по выбору самых спелых плодов.