102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом

Если планы воплотятся в жизнь, то это будет уже четвёртый прыжок с парашютом. Об этом Мария Денисовна сама сообщила в своём Telegram-канале.