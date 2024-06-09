102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом

В свои 102 года является 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России. Свой первый прыжок с парашютом Мария Колтакова совершила, когда ей было 93 года. Ранее её признали самым пожилым картингистом России. Мария Денисовна, уже будучи пенсионеркой, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане и в аэротрубе, каталась с «ночными волками», была пилотом спортивного планера Let L-13 Blanik.