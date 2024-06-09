102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мария Колтакова, известная всей стране как «железная бабушка», хочет вновь прыгнуть с парашютом. Об этом 102-летняя белгородка сообщила в своём Telegram-канале.
Предполагается, что это будет уже четвёртый прыжок с парашютом.
Мария Денисовна Колтакова — ветеран Великой Отечественной войны, на фронт попала в 1942 году добровольцем санитарного батальона. Принимала участие в Курской битве, в освобождении Харькова, Львова, Польши и Чехословакии.
В свои 102 года является 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России. Свой первый прыжок с парашютом Мария Колтакова совершила, когда ей было 93 года. Ранее её признали самым пожилым картингистом России. Мария Денисовна, уже будучи пенсионеркой, ныряла с аквалангом, летала на дельтаплане и в аэротрубе, каталась с «ночными волками», была пилотом спортивного планера Let L-13 Blanik.
В свой 100-летний юбилей «железная бабушка» простояла босой на гвоздях 100 секунд и тем самым установила новый рекорд. Когда Марии Денисовне исполнился 101 год, она помогла в необычном трюке спортсмену из Брянской области Михаилу Климовцову.
102 года Мария Денисовна отметила в кругу близких людей, но ранее заявила, что в 103 года хочет прыгнуть с парашютом.