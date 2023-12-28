Кто платит втридорога?

Арбитражным судом Белгородской области рассмотрен иск АО «Белгородэнергосбыт» к ООО «Бетон Сервис» об обязании застройщика выполнить установку «умных» приборов учета электроэнергии в многоквартирном доме.