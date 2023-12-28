Кто платит втридорога?

Объект расположен по адресу: Белгородская область, с. Кустовое, ул. Победы, 3Б.

Основанием для обращения в суд явилось уклонение ООО «Бетон Сервис» от исполнения требований действующего законодательства*, предусматривающих обязанность застройщика выполнить в многоквартирных жилых домах, разрешение на строительство которых получено после 1 января 2021 года, установку приборов учета электроэнергии (общедомовых и индивидуальных) с возможностью их присоединения к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности) гарантирующего поставщика. Далее «умные» электросчетчики следовало передать в эксплуатацию ресурсоснабжающей компании (в нашем случае — Белгородэнергосбыту), как это предписывают «Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».