Кто платит втридорога?

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Объект расположен по адресу: Белгородская область, с. Кустовое, ул. Победы, 3Б.
Основанием для обращения в суд явилось уклонение ООО «Бетон Сервис» от исполнения требований действующего законодательства*, предусматривающих обязанность застройщика выполнить в многоквартирных жилых домах, разрешение на строительство которых получено после 1 января 2021 года, установку приборов учета электроэнергии (общедомовых и индивидуальных) с возможностью их присоединения к интеллектуальной системе учета электроэнергии (мощности) гарантирующего поставщика. Далее «умные» электросчетчики следовало передать в эксплуатацию ресурсоснабжающей компании (в нашем случае — Белгородэнергосбыту), как это предписывают «Правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».
Но не случилось. Хотя разрешение на строительство многоквартирного жилого дома застройщик получил 1 сентября 2021 года, и на эту дату распространялись вышеперечисленные требования российского законодательства.
В рамках рассмотрения судебного спора застройщик ссылался на выполнение строительных работ в соответствии с подготовленной проектной и разрешительной документацией, отсутствие финансовых ресурсов на установку дорогостоящих приборов учета (денежные средства по заключенному контракту на строительство уже были освоены), факт ввода жилья в эксплуатацию без учета соблюдения требований к обеспечению учета электроэнергии. Однако избранная процессуальная позиция застройщику не помогла.
Решением суда от 6 декабря 2023 года исковые требования удовлетворены (дело № А08-4185/2023). Помимо этого, с застройщика в пользу АО «Белгородэнергосбыт» взыскана судебная неустойка, которая подлежит уплате в случае уклонения ответчика от исполнения решения суда.
К тому же, с учетом значительного удорожания интеллектуальных приборов учета электроэнергии в 2023 году, сумма расходов на установку требуемых электросчетчиков в рамках исполнения решения суда будет значительно превышать затраты, которые застройщик мог бы понести в случае своевременной установки приборов учета в 2021 году.
Как говорится, скупой платит дважды. А применительно к возможной уплате судебной неустойки — и трижды.
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*Пункта 7 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 года N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктов 150, 197(2), 197(4), 197(11) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 года N 442, абз. 2,3 пункта 2 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 года N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).