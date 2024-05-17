Вышел аудиоспектакль «Сон о хлебе» с участием Константина Хабенского

В рамках всероссийской ежегодной акции «Ночь в музее» будет представлен аудиоспектакль «Сон о хлебе», события которого разворачиваются в Центре «Зотов».