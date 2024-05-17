Вышел аудиоспектакль «Сон о хлебе» с участием Константина Хабенского

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Широкой аудитории спектакль уже доступен в подкасте ВТБ «Культурная страна». Героев спектакля озвучили художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, Рита Крон и Аскар Нигамедзянов, сценаристом выступил Валерий Печейкин.
«Сон о хлебе» — наш второй аудиоспектакль. В 2023 году вышла «Тайна семьи Т» при поддержке Третьяковской галереи. В этот раз вдохновение пришло от нашей собственной культурной институции — Центра «Зотов». В основе обеих работ лежит идея сохранения культурных традиций, связи поколений, семейных, культурных и исторических ценностей — главных вещей, которые мы вместе стремимся сохранять и преумножать», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
«Аудиоспекталь „Сон о хлебе“ — это очень важный для нас проект. Для подготовки сценария драматург Валерий Печейкин много времени провел в архивах и библиотеках — искал упоминания Хлебозавода № 5 в газетах, журналах и новостных сводках. Удалось найти и множество воспоминаний самих работников завода. При этом „Сон о хлебе“ — это еще и очень драматургически увлекательный спектакль. В нем смешались факты и вымысел, личные воспоминания и хроника. Главный герой путешествует по разным эпохам существования хлебозавода, разгадывая тайны — самого места и своей семьи. Что еще важно — аудиоспектакль будет доступен онлайн, что даст возможность послушать его из любой точки страны», — отметила Дарья Филиппова, генеральный директор Центра «Зотов».
В процессе подготовки сценария «Сна о хлебе» творческая команда провела большую работу с архивами: текстами книг и публичных лекций Василия Зотова, в честь которого Хлебозавод № 5, а впоследствии и центр, получили свое название; газетами рабочих завода 1930-х годов; воспоминаниями и дневниками сотрудников завода.
Центр «Зотов» — проект ВТБ по сохранению и преумножению культурного наследия конструктивизма. Он располагается в памятнике архитектуры, отреставрированном здании Хлебозавода №5 имени Зотова. Аудиоспектакль «Сон о хлебе» создан для формирования и поддержки культурных и семейных ценностей.