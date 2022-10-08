Меркулов Юрий Дмитриевич

Вид деятельности: Главный дирижёр концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии
Дата/Место рождения: 6 мая 1969
Образование: Воронежская академия искусств по специальности «тромбон» (1993 г.) Воронежская академия искусств по специальности «оркестровое дирижирование» (2004 г., аспирантура, класс профессора Оганезова Г. М.)
Семейное положение: Женат
С 2009 года является главным дирижёром концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии. С 2016 года возглавляет региональное отделение Ассоциации «Духовое общество» в Белгородской области. Руководитель ансамбля духовой музыки «Белгород-Брасс».
тромбонист симфонического оркестра в Курской областной филармонии
дирижёр симфонического оркестра в Курской областной филармонии
артист симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии, приглашённый дирижёр симфонического оркестра Белгородской государственной филармонии
главный дирижёр концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии
– Я говорю с оркестром на их языке. Очень важна дисциплина. Дирижёр собирает всех воедино, он является посредником между публикой и оркестром. Музыканты во время концерта не имеют право только на одну вещь – на ошибку. В этом сложность и уникальность нашей профессии. В моей работе с коллективом важна стратегия: как развивать оркестр, какие программы исполнять, как привлечь публику и завоевать профессиональную репутацию. Я стараюсь заряжать оркестр своей энергией. Мы знаем, что делаем правильно, развивая музыкальное исполнительское искусство на духовых инструментах. Мы сближаем, объединяем, воспитываем, отдаём дань уважения старшему поколению.
– В России очень много сподвижников духового искусства. Много оркестров. Огромное спасибо тем, кто играет в парках, и тем, кто играет только на протокольных мероприятиях.
Наш оркестр может исполнить всё: марши, танцы, русскую музыку, латиноамериканскую, австралийскую, японскую, любую музыку, несущую радость людям. Духовой оркестр – это праздник. Слушатели к нам всегда относятся искренне и с благодарностью – нельзя их разочаровывать.
– Грамоты и кубки – это хорошо, но самая главная награда – это наш неподкупный и искренний зритель. В этом большая заслуга каждого музыканта оркестра.
– Люди хорошие окружают. Это не вампиризм. Я, наоборот, больше отдаю. Хороший день: прошёлся, подышал, подумал, вспомнил! Лучше быть оптимистом, нежели пессимистом, особенно в нашей работе. Я не кичусь своим положением, а просто делаю своё дело. Я артист, артист филармонии на должности дирижёра. Это командная игра. Мы все забиваем гол, а я должен направлять. Если назначили лидером – нужно им быть. Свою оценку нам выставит публика.
– Мне комфортнее в России, хотя я побывал в разных странах. Все любят музыку, везде умеют хранить традиции. Я был на фестивале «Спасская башня», который недавно прошёл в Москве. В нём участвовало много разных духовых оркестров. Все они делают одно дело – играют музыку. «Музыке не нужен переводчик», – говорит американский дирижёр Джон Стенли. Сегодня в российских духовых оркестрах ещё можно многое делать и многое воплощать. Дайте только зелёный свет.