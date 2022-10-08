Меркулов Юрий Дмитриевич

– Я говорю с оркестром на их языке. Очень важна дисциплина. Дирижёр собирает всех воедино, он является посредником между публикой и оркестром. Музыканты во время концерта не имеют право только на одну вещь – на ошибку. В этом сложность и уникальность нашей профессии. В моей работе с коллективом важна стратегия: как развивать оркестр, какие программы исполнять, как привлечь публику и завоевать профессиональную репутацию. Я стараюсь заряжать оркестр своей энергией. Мы знаем, что делаем правильно, развивая музыкальное исполнительское искусство на духовых инструментах. Мы сближаем, объединяем, воспитываем, отдаём дань уважения старшему поколению.