Глаголев Евгений Сергеевич

«Мы столько денег вкладываем в дороги, в благоустройство сёл, хотя проще сделать в Белгороде площадь за 100 миллионов. Есть теория разбитых окон: если их отремонтировать, даже преступность в районе уменьшается. Общемировые тренды – это общественные пространства, велосипедизация, пешеходизация, отказ от автомобиля, качественный общественный транспорт и жильё. В нашем понимании жильё – это индивидуальный жилой дом. Я думаю, это возможно для большинства городов. Мы движемся в правильном направлении. Просто надо бежать чуть быстрей», – сказал Евгений Глаголев на паблик-токе «Главный архитектор – роль, задачи».