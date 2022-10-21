Глаголев Евгений Сергеевич

Вид деятельности: Бывший заместитель губернатора области — начальник департамента строительства и транспорта
Дата/Место рождения: 4 июня 1985, г. Белгород
Образование: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. Проходил обучение по специальности "Гражданское строительство (Civil Engineering)" в университете г. Лидс, Англия.
Семейное положение: Женат
С 2007 года по настоящее время занимается преподавательской деятельностью по совместительству с основным местом работы. Доцент кафедры промышленного и гражданского строительства Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. Автор более 25 научных работ, монографий, патентов и ноу-хау в области строительства.
Главный инженер штаба студенческих строительных отрядов Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова.
Мастер строительных и монтажных работ, затем генеральный директор строительной организации.
Проходил обучение по программе повышения квалификации «Управление инновациями в корпорациях».
Стажировался в Германии по теме «Экономическая кооперация».
Начальник комитета строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района Белгородской области.
Заместитель главы администрации Белгородского района – руководитель комитета по строительству.
Первый заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области.
Заместитель губернатора Белгородской области.
Начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области.
Уволен с поста заместителя губернатора. Арестован по подозрению в получении взятки.
Пешеходизация
«Мы столько денег вкладываем в дороги, в благоустройство сёл, хотя проще сделать в Белгороде площадь за 100 миллионов. Есть теория разбитых окон: если их отремонтировать, даже преступность в районе уменьшается. Общемировые тренды – это общественные пространства, велосипедизация, пешеходизация, отказ от автомобиля, качественный общественный транспорт и жильё. В нашем понимании жильё – это индивидуальный жилой дом. Я думаю, это возможно для большинства городов. Мы движемся в правильном направлении. Просто надо бежать чуть быстрей», – сказал Евгений Глаголев на паблик-токе «Главный архитектор – роль, задачи».
Новый стандарт жилья
На федеральном уровне принято решение уйти от жилья экономкласса, с переходом к новому стандарту жилья. Наша цель не квадратные метры, а создание качественной среды для жизни.
Новая жизнь
«Новая жизнь» – это, по сути, альтернатива ипотеки для молодых семей. Люди не переплачивают за стоимость квартиры, мы продаём квартиры по себестоимости. В стоимости квадратного метра и в целом квартиры – уникальность проекта.
Вывески на улицах
Нужно убрать из городов визуальный мусор. Ведь это повлечёт за собой совсем иное восприятие качества городской среды, которое во многом определяет наши ощущения, сознание, поведение.