Елена Полянская

На ТНТ выходит новый сезон сериала с белгородкой в главной роли

Зрители увидят уже четвёртый сезон с участием Елены Полянской. Девушка окончила факультет журналистики НИУ «БелГУ», а затем поступила в Щукинское училище в Москве.