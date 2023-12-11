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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Кадр со съёмок сериала

На ТНТ выходит новый сезон сериала с белгородкой в главной роли

11 декабря 2023, 11:58
Фото: пресс-служба ТНТ
Кадр со съёмок сериала

Сериал с участием белгородки покажут на ТНТ

Зрители увидят уже четвёртый сезон с участием Елены Полянской. Девушка окончила факультет журналистики НИУ «БелГУ», а затем поступила в Щукинское училище в Москве.

Белгородка Елена Полянская вновь снялась в сериале «Девушки с Макаровым». Сегодня, 11 декабря, в 20:00 на телеканале ТНТ стартует четвёртый сезон сериала. Белгородка продолжит играть одну из главных ролей. Её персонаж — старший лейтенант Олеся Верба.

О том, что Елена Полянская сыграет главную роль в новом комедийном сериале, стало известно в феврале 2021 года. В 2022 году сериал «Девушки с Макаровым» стал одним и самых популярных на российском телевидении.

Белгородка получила образование в Щукинском училище в Москве и в НИУ «БелГУ».

Помимо Елены Полянской, популярными стали и другие белгородцы: Юлия Такшина, Елизавета Ищенко, Ирина Петрова, Тимур Бабъяк, Филипп Воронин, Виктория Коваленко, Марина Маняхина и Денис Бгавин.

Белгородка сыграет одну из главных ролей в сериале на ТНТ
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#Белгородская область#Белгород#Актриса#Тнт#Сериал#Александра Склярова#Девушки с Макаровым#Елена Полянская
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