На ТНТ выходит новый сезон сериала с белгородкой в главной роли

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Белгородка Елена Полянская вновь снялась в сериале «Девушки с Макаровым». Сегодня, 11 декабря, в 20:00 на телеканале ТНТ стартует четвёртый сезон сериала. Белгородка продолжит играть одну из главных ролей. Её персонаж — старший лейтенант Олеся Верба.
О том, что Елена Полянская сыграет главную роль в новом комедийном сериале, стало известно в феврале 2021 года. В 2022 году сериал «Девушки с Макаровым» стал одним и самых популярных на российском телевидении.
Белгородка получила образование в Щукинском училище в Москве и в НИУ «БелГУ».
Помимо Елены Полянской, популярными стали и другие белгородцы: Юлия Такшина, Елизавета Ищенко, Ирина Петрова, Тимур Бабъяк, Филипп Воронин, Виктория Коваленко, Марина Маняхина и Денис Бгавин.