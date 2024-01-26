Чёрный ящик

Чёрные ящики рухнувшего под Белгородом Ил-76 доставили в лабораторию

Чёрные ящики сбитого ВСУ российского военного самолёта отправили на проверку в лабораторию. Данные с них пригодны для расшифровки, сообщает РИА «Новости».