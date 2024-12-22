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Posted 22 декабря, 08:25

Published 22 декабря, 08:25

Modified 22 декабря, 09:09

Updated 22 декабря, 09:09

Телефонные мошенники перед Новым Годом убеждают россиян совершать поджоги

Телефонные мошенники перед Новым Годом убеждают россиян совершать поджоги

22 декабря 2024, 08:25
Фото: 1MI.
Массовые поджоги административных и социальных объектов, офисов банков, взрывов фейерверков в ТЦ произошли в стране за последнюю неделю.

Накануне новогодних праздников в России резко выросло количество нападений с поджогами по требованиям мошенников. Потерявшие до этого свои деньги люди пытаются их вернуть и соглашаются совершать незаконные действия — нападения на соцобъекты, администрации, офисы банков. По данным Сбера, в стране число таких преступлений с применением социальной инженерии выросло на 30%.

Этот вид мошенничества активно начали применять с начала 2023 года. Мошенники звонят своим жертвам, у которых уже украли деньги, и предлагают вернуть их за определённые незаконные поступки. Некоторые поддаются уговорам потому, что так якобы оказывают помощь в задержании преступников. А кто-то просто совершает поджог за вознаграждение.

Обычно процесс преступления требуют снять на видео для подтверждения. Деньги после никто не возвращает. За преступления полагается административная и уголовная ответственность. А при квалификации по статье за теракт можно сесть в тюрьму на 15 лет.

Особенно уязвимы в этом смысле молодые люди и пенсионеры.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что люди совершают эти действия под большим психологическим давлением манипуляторов, как правило — с Украины.

«Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих».

Кузнецов призвал быть бдительными и не разговаривать с мошенниками, не предоставлять никому свои данные и быть внимательными к поведению близких, которые могут попасть под влияние преступников.

Если вас или близких пытаются обмануть, обязательно обратитесь в полицию, позвоните на горячую линию банка, сообщите родным.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Телефонные мошенники#Сбер#Массовые поджоги
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