Телефонные мошенники перед Новым Годом убеждают россиян совершать поджоги

Posted 22 декабря, 08:25
Published 22 декабря, 08:25
Modified 22 декабря, 09:09
Updated 22 декабря, 09:09
Накануне новогодних праздников в России резко выросло количество нападений с поджогами по требованиям мошенников. Потерявшие до этого свои деньги люди пытаются их вернуть и соглашаются совершать незаконные действия — нападения на соцобъекты, администрации, офисы банков. По данным Сбера, в стране число таких преступлений с применением социальной инженерии выросло на 30%.
Этот вид мошенничества активно начали применять с начала 2023 года. Мошенники звонят своим жертвам, у которых уже украли деньги, и предлагают вернуть их за определённые незаконные поступки. Некоторые поддаются уговорам потому, что так якобы оказывают помощь в задержании преступников. А кто-то просто совершает поджог за вознаграждение.
Обычно процесс преступления требуют снять на видео для подтверждения. Деньги после никто не возвращает. За преступления полагается административная и уголовная ответственность. А при квалификации по статье за теракт можно сесть в тюрьму на 15 лет.
Особенно уязвимы в этом смысле молодые люди и пенсионеры.
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что люди совершают эти действия под большим психологическим давлением манипуляторов, как правило — с Украины.
«Злоумышленники фактически зомбируют людей, причём в преддверии новогодних праздников. Это действительно трагедия: наши граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих».
Кузнецов призвал быть бдительными и не разговаривать с мошенниками, не предоставлять никому свои данные и быть внимательными к поведению близких, которые могут попасть под влияние преступников.
Если вас или близких пытаются обмануть, обязательно обратитесь в полицию, позвоните на горячую линию банка, сообщите родным.