Телефонные мошенники перед Новым Годом убеждают россиян совершать поджоги

Этот вид мошенничества активно начали применять с начала 2023 года. Мошенники звонят своим жертвам, у которых уже украли деньги, и предлагают вернуть их за определённые незаконные поступки. Некоторые поддаются уговорам потому, что так якобы оказывают помощь в задержании преступников. А кто-то просто совершает поджог за вознаграждение.