Убит глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов

Posted 17 декабря, 06:53
Published 17 декабря, 06:53
Modified 17 декабря, 06:55
Updated 17 декабря, 06:55
В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Погиб и его помощник.
Произошло это утром 17 декабря на Рязанском проспекте. По информации СК, произошёл взрыв — взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих военнослужащих. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело могут переквалифицировать на теракт. Кроме того, в случае поимки исполнителя ему грозит статья за госизмену. Следствие предполагает, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.
В Минобороны РФ на момент выхода материала происшествие пока никак не комментировали.
В июле 2024 года Игорь Кириллов сообщал, что ВСУ применили по территории Грайворонского округа токсичные химикаты. Следы применения химоружия обнаружили на осколках боеприпаса.