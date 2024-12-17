Убит глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов

Происшествие случилось утром 17 декабря в Москве. Погиб не только Кириллов, но и его помощник. По информации Следственного комитета РФ, взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Ранее Кириллов рассказывал в том числе об атаках химикатами на Белгородскую область.

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Погиб и его помощник. Произошло это утром 17 декабря на Рязанском проспекте. По информации СК, произошёл взрыв — взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих военнослужащих. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело могут переквалифицировать на теракт. Кроме того, в случае поимки исполнителя ему грозит статья за госизмену. Следствие предполагает, что за преступлением стоят украинские спецслужбы. В Минобороны РФ на момент выхода материала происшествие пока никак не комментировали. В июле 2024 года Игорь Кириллов сообщал, что ВСУ применили по территории Грайворонского округа токсичные химикаты. Следы применения химоружия обнаружили на осколках боеприпаса. Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами Узнать подробнее