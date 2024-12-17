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Posted 17 декабря, 06:53

Published 17 декабря, 06:53

Modified 17 декабря, 06:55

Updated 17 декабря, 06:55

Игорь Кириллов

Убит глава войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов

17 декабря 2024, 06:53
Фото: Минобороны РФ. Игорь Кириллов
Происшествие случилось утром 17 декабря в Москве. Погиб не только Кириллов, но и его помощник. По информации Следственного комитета РФ, взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Ранее Кириллов рассказывал в том числе об атаках химикатами на Белгородскую область.

В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Погиб и его помощник.

Произошло это утром 17 декабря на Рязанском проспекте. По информации СК, произошёл взрыв — взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двоих военнослужащих. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело могут переквалифицировать на теракт. Кроме того, в случае поимки исполнителя ему грозит статья за госизмену. Следствие предполагает, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.

В Минобороны РФ на момент выхода материала происшествие пока никак не комментировали.

В июле 2024 года Игорь Кириллов сообщал, что ВСУ применили по территории Грайворонского округа токсичные химикаты. Следы применения химоружия обнаружили на осколках боеприпаса.

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами
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#Происшествия#Москва#Минобороны#Генерал#Игорь Кириллов
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