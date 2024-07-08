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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами

Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами

8 июля 2024, 14:08
Фото: freepik.com
Как утверждает военное ведомство, один из таких фактов установили в Грайворонском горокруге. Произошло это в июне 2024 года при атаке на позиции ВС РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в начале июня 2024 года на территории Грайворонского горокруга со стороны ВСУ были применены токсичные химикаты.

Так, в начале лета этого года после атаки дронами позиций ВС РФ в Грайворонском горокруге обнаружены осколки боеприпаса, на которых остались следы применения химоружия. Это выявили по итогам лабораторных исследований.

Кириллов также отметил, что в ходе спецоперации были зафиксированы факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников, снаряжённых токсичными химикатами, в том числе синильной кислотой — одним из сильнодействующих ядовитых веществ. Свидетелями описанного стали не только российские военнослужащие, но и мирные жители.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#СВО#Беспилотники#ВС РФ#Дроны#Химическое оружие
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