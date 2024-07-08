Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в начале июня 2024 года на территории Грайворонского горокруга со стороны ВСУ были применены токсичные химикаты.
Так, в начале лета этого года после атаки дронами позиций ВС РФ в Грайворонском горокруге обнаружены осколки боеприпаса, на которых остались следы применения химоружия. Это выявили по итогам лабораторных исследований.
Кириллов также отметил, что в ходе спецоперации были зафиксированы факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников, снаряжённых токсичными химикатами, в том числе синильной кислотой — одним из сильнодействующих ядовитых веществ. Свидетелями описанного стали не только российские военнослужащие, но и мирные жители.