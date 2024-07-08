Минобороны: ВСУ атаковали Белгородскую область токсичными химикатами

Кириллов также отметил, что в ходе спецоперации были зафиксированы факты применения ВСУ кустарных боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников, снаряжённых токсичными химикатами, в том числе синильной кислотой — одним из сильнодействующих ядовитых веществ. Свидетелями описанного стали не только российские военнослужащие, но и мирные жители.