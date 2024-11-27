Биткоин притягивает белгородцев на криптобиржи

В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия (майнинг цифровой валюты, «майнинг пул», «оператор майнинговой инфраструктуры»), а также упорядочены определённые действия с криптовалютами. Ещё в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.