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Posted 27 ноября, 10:16

Published 27 ноября, 10:16

Modified 27 ноября, 10:18

Updated 27 ноября, 10:18

Биткоин притягивает белгородцев на криптобиржи

Биткоин притягивает белгородцев на криптобиржи

27 ноября 2024, 10:16
Вслед за ростом курса биткоина и других цифровых валют белгородцы стали чаще заходить на сайты, связанные с криптовалютами. Общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи в первые недели ноября вырос в два раза по сравнению с началом октября. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона

Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+68%), следом идёт криптоплощадка KuCoin (+38%), а замыкает тройку лидеров Bitget (+27%).

Binance, BingX и Bitfinex лидировали в ежемесячном трафике по общему объёму потраченных Мб — 41%, 27% и 9% соответственно. В то же время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская биржа Gate.io потеряла 30%, падение трафика на MEXC составило 29%.

А после разочарования россиян в валюте Hamster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 90% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце.

Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрём на 8-10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи.

Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объёма торгов на мировом рынке, начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют uptober), а сразу после наступления ноября.

Ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45% (с $68 тыс. до $98 тыс.) к концу месяца. Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.

В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия (майнинг цифровой валюты, «майнинг пул», «оператор майнинговой инфраструктуры»), а также упорядочены определённые действия с криптовалютами. Ещё в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.

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#Алёна Мальцева#Мегафон#Криптобиржа
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