Обошли «Факел Ямал»: «Белогорье» одержало седьмую победу подряд в чемпионате страны

Posted 27 октября, 11:47
Published 27 октября, 11:47
Modified 27 октября, 11:52
Updated 27 октября, 11:52
26 октября в Туле сыграли ВК «Белогорье» и ВК «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. В матче обе стороны сыграли без своих самых способных игроков. «Белогорье» — без Павла Тетюхина и Андрея Марченко, «Факел Ямал» вышел без Василия Капранова.
Несмотря на натиск и сопротивление уренгойцев, белгородская команда одержала победу. это уже девятая подряд победа волейболистов в чемпионате страны над «Факелом».
Первая половина партии прошла в пользу хозяев площадки — 6:1, 9:3, 14:7. «Факел» столкнулся с проблемами в атаках и приёме мячей. Однако во второй половине из-за ошибок белгородской команды гости вырвались вперёд. Счёт составил 17:16. Также первый сет окончился травмой Андрея Марченко. Счёт — 21:17 в пользу «Белогорья». Команда произвела замену. К игре присоединился Тетюхин, который вскоре снова ушёл в запас. Его место занял Юрий Бережко. Первый сет окончился счётом 25:20 в пользу белгородцев.
В следующем промежуточном матче доигровщик Цзинъиню Чжану удалось провести блок-аут, выведя «львов» вперёд. Счёт во втором сете составил 25:23. Третий сет закончился со счётом 23:25. Решающим здесь стало блокирование «Факелом» Мохамеда Аль Хачдади.
Последний, четвёртый сет, начался с двух побед команды из Нового Уренгоя — 9:7 и 9:8. Далее инициативу на себе переняли игроки «Белогорья». Победу в последнем сете команде обеспечили Аль Хачдади, связующий Роман Порошин, доигровщик Юрий Бережко, центральный блокирующий Сергей Червяков. Счёт сета — 25:17. Общий счёт игры — 3:1 в пользу белгородцев. Это уже седьмая подряд победа ВК «Белогорья» в чемпионате.
«Мохамед Аль Хачдади набрал 24 очка, из них 6 он заработал на блоке и 3 с подачи. По 13 раз отличились Георгий Заболотников и Цзинъинь Чжан. У „Факела“ по 11 очков у Корнея Эннса и Матвея Пипунырова, 10 записал на свой счет Виталий Дикарев», — говорят итоги матча на официальном сайте команды.
Капитан Павел Тетюхин поделился, что команда рада победе. Однако ощущения смешанные, «но хорошо, что хорошо закончили».
Шестая победа белгородских «львов» состоялась 19 октября, когда они в качестве гостей сыграли против команды Оренбурга «Нефтяник». Также со счётом 3:1.