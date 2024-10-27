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Posted 27 октября, 11:47

Published 27 октября, 11:47

Modified 27 октября, 11:52

Updated 27 октября, 11:52

Волейбол

Обошли «Факел Ямал»: «Белогорье» одержало седьмую победу подряд в чемпионате страны

27 октября 2024, 11:47
Фото: Официальная страница ВК «Белогорье»
Волейбол

ВК «Белогорье» в девятый раз обыграла «Факел» и получила семь побед в чемпионате

Сюжет
Белогорье
Игра между ВК «Белогорье» и ВК «Факел Ямал» завершилась победой белгородской команды — 3:1. Мохамед Аль Хачдади стал лучшим игроком, набрав 24 очка. Обе команды играли без самых результативных членов команды. Доигровщик Андрей Марченко получил травму в первом сете.

26 октября в Туле сыграли ВК «Белогорье» и ВК «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. В матче обе стороны сыграли без своих самых способных игроков. «Белогорье» — без Павла Тетюхина и Андрея Марченко, «Факел Ямал» вышел без Василия Капранова.

Несмотря на натиск и сопротивление уренгойцев, белгородская команда одержала победу. это уже девятая подряд победа волейболистов в чемпионате страны над «Факелом».

Первая половина партии прошла в пользу хозяев площадки — 6:1, 9:3, 14:7. «Факел» столкнулся с проблемами в атаках и приёме мячей. Однако во второй половине из-за ошибок белгородской команды гости вырвались вперёд. Счёт составил 17:16. Также первый сет окончился травмой Андрея Марченко. Счёт — 21:17 в пользу «Белогорья». Команда произвела замену. К игре присоединился Тетюхин, который вскоре снова ушёл в запас. Его место занял Юрий Бережко. Первый сет окончился счётом 25:20 в пользу белгородцев.

В следующем промежуточном матче доигровщик Цзинъиню Чжану удалось провести блок-аут, выведя «львов» вперёд. Счёт во втором сете составил 25:23. Третий сет закончился со счётом 23:25. Решающим здесь стало блокирование «Факелом» Мохамеда Аль Хачдади.

Последний, четвёртый сет, начался с двух побед команды из Нового Уренгоя — 9:7 и 9:8. Далее инициативу на себе переняли игроки «Белогорья». Победу в последнем сете команде обеспечили Аль Хачдади, связующий Роман Порошин, доигровщик Юрий Бережко, центральный блокирующий Сергей Червяков. Счёт сета — 25:17. Общий счёт игры — 3:1 в пользу белгородцев. Это уже седьмая подряд победа ВК «Белогорья» в чемпионате.

«Мохамед Аль Хачдади набрал 24 очка, из них 6 он заработал на блоке и 3 с подачи. По 13 раз отличились Георгий Заболотников и Цзинъинь Чжан. У „Факела“ по 11 очков у Корнея Эннса и Матвея Пипунырова, 10 записал на свой счет Виталий Дикарев», — говорят итоги матча на официальном сайте команды.

Капитан Павел Тетюхин поделился, что команда рада победе. Однако ощущения смешанные, «но хорошо, что хорошо закончили».

Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"
Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"
Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал"
Встреча «Белогорья» с «Факелом Ямал»Встреча «Белогорья» с «Факелом Ямал»
Встреча "Белогорья" с "Факелом Ямал". Фото: Официальная страница ВК "Белогорье"

Шестая победа белгородских «львов» состоялась 19 октября, когда они в качестве гостей сыграли против команды Оренбурга «Нефтяник». Также со счётом 3:1.

#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Спорт#Белогорье#Волейбол#Победа#Новости Белгорода#Белгород
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