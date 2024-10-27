Обошли «Факел Ямал»: «Белогорье» одержало седьмую победу подряд в чемпионате страны

Первая половина партии прошла в пользу хозяев площадки — 6:1, 9:3, 14:7. «Факел» столкнулся с проблемами в атаках и приёме мячей. Однако во второй половине из-за ошибок белгородской команды гости вырвались вперёд. Счёт составил 17:16. Также первый сет окончился травмой Андрея Марченко. Счёт — 21:17 в пользу «Белогорья». Команда произвела замену. К игре присоединился Тетюхин, который вскоре снова ушёл в запас. Его место занял Юрий Бережко. Первый сет окончился счётом 25:20 в пользу белгородцев.