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Posted 20 октября, 10:48

Published 20 октября, 10:48

Modified 20 октября, 10:50

Updated 20 октября, 10:50

«Белогорье» одержало шестую победу подряд

«Белогорье» одержало шестую победу подряд

20 октября 2024, 10:48
Фото: группа ВК «Нефтяник» в соцсети
Белгородские волейболисты в трёх партиях одолели «Нефтяник» из Оренбурга и временно возглавили турнирную таблицу суперлиги.

19 октября ВК «Белогорье» сыграло в гостях против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата и одержало победу в трёх партиях.

При этом лёгкой прогулкой для подопечных Александра Волкова эту игру не назовёшь — хозяева в первых двух партиях оказывали достойное сопротивление игравшим без основного связующего Романа Порошина «львам», уступив обе с минимальным отрывом — 23:25. Только в третьем сете фаворит продемонстрировал своё превосходство, «привезя» оппоненту к концу сета шесть очков — 25:19.

Самым результативным игроком матча стал Павел Тетюхин с 12 очками, на счету Чжана 11 баллов, Аль Хачдади внёс в копилку победы десять очков.

Эта победа стала для «Белогорья» шестой подряд, что позволило временно возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. В воскресенье на первое место выйдет победитель матча между московским «Динамо» и пока не проигрывающим в регулярке казанским «Зенитом».

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#Евгений Грицков#Спорт#Вк белогорье#Нефтяник#Волейбольная суперлига#Павел Тетюхин#Чжан Цзининь#Аль Хачдади
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