«Белогорье» одержало шестую победу подряд

При этом лёгкой прогулкой для подопечных Александра Волкова эту игру не назовёшь — хозяева в первых двух партиях оказывали достойное сопротивление игравшим без основного связующего Романа Порошина «львам», уступив обе с минимальным отрывом — 23:25. Только в третьем сете фаворит продемонстрировал своё превосходство, «привезя» оппоненту к концу сета шесть очков — 25:19.