«Белогорье» одержало шестую победу подряд

Posted 20 октября, 10:48
Published 20 октября, 10:48
Modified 20 октября, 10:50
Updated 20 октября, 10:50
19 октября ВК «Белогорье» сыграло в гостях против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата и одержало победу в трёх партиях.
При этом лёгкой прогулкой для подопечных Александра Волкова эту игру не назовёшь — хозяева в первых двух партиях оказывали достойное сопротивление игравшим без основного связующего Романа Порошина «львам», уступив обе с минимальным отрывом — 23:25. Только в третьем сете фаворит продемонстрировал своё превосходство, «привезя» оппоненту к концу сета шесть очков — 25:19.
Самым результативным игроком матча стал Павел Тетюхин с 12 очками, на счету Чжана 11 баллов, Аль Хачдади внёс в копилку победы десять очков.
Эта победа стала для «Белогорья» шестой подряд, что позволило временно возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. В воскресенье на первое место выйдет победитель матча между московским «Динамо» и пока не проигрывающим в регулярке казанским «Зенитом».