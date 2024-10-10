Владелец белгородского оператора связи РТС укрепляет бизнес покупкой «Связьтелекома»

Кроме того, Романенко является владельцем ООО «Региональные телесистемы» и совладельцем ООО «Региональные телесистемы Групп». «Региональные телесистемы» функционирует в Белгороде с 2008 года, а «РТС Групп» — с 2015 года. Обе фирмы также занимаются деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководит обеими сам Дмитрий Романенко.