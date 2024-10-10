Владелец белгородского оператора связи РТС укрепляет бизнес покупкой «Связьтелекома»

Posted 10 октября, 09:53
Published 10 октября, 09:53
Modified 10 октября, 09:55
Updated 10 октября, 09:55
Дмитрий Романенко стал владельцем ООО «Связьтелеком». Эта компания занимается проведением интернета, телевидения, систем комплексной безопасности. Действует она на рынке с 2012 года. Возглавляет организацию Татьяна Румянцева.
Кроме того, Романенко является владельцем ООО «Региональные телесистемы» и совладельцем ООО «Региональные телесистемы Групп». «Региональные телесистемы» функционирует в Белгороде с 2008 года, а «РТС Групп» — с 2015 года. Обе фирмы также занимаются деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководит обеими сам Дмитрий Романенко.
Вероятно, покупка конкурента может укрепить позиции «Региональных телесистем» на рынке.