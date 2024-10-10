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Posted 10 октября, 09:53

Published 10 октября, 09:53

Modified 10 октября, 09:55

Updated 10 октября, 09:55

Владелец белгородского оператора связи РТС укрепляет бизнес покупкой «Связьтелекома»

Владелец белгородского оператора связи РТС укрепляет бизнес покупкой «Связьтелекома»

10 октября 2024, 09:53
Фото: 1MI
Сюжет
Белгородский бизнес
Владелец ООО «Региональные телесистемы» купил ООО «Связьтелеком». Дмитрий Романенко теперь является собственником обеих компаний.

Дмитрий Романенко стал владельцем ООО «Связьтелеком». Эта компания занимается проведением интернета, телевидения, систем комплексной безопасности. Действует она на рынке с 2012 года. Возглавляет организацию Татьяна Румянцева.

Кроме того, Романенко является владельцем ООО «Региональные телесистемы» и совладельцем ООО «Региональные телесистемы Групп». «Региональные телесистемы» функционирует в Белгороде с 2008 года, а «РТС Групп» — с 2015 года. Обе фирмы также занимаются деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководит обеими сам Дмитрий Романенко.

Вероятно, покупка конкурента может укрепить позиции «Региональных телесистем» на рынке.

В компании «РТС Групп» в Белгороде произошла смена владельцев
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#Анна Селищева#Общество#Компания#Бизнес#Покупка#Владелец#Белгород#Белгородский бизнес#Совладелец
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