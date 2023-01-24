В компании «РТС Групп» в Белгороде произошла смена владельцев

Фирма «Региональные телесистемы Групп» работает в Белгороде с 2015 года и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — Дмитрий Романенко. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 15 млн рублей.