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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

В компании «РТС Групп» в Белгороде произошла смена владельцев

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI
Новым совладельцем стал Дмитрий Романенко. Ему принадлежит теперь половина компании.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 17 января новым совладельцем компании «Региональные телесистемы Групп» стал Дмитрий Романенко. Ему принадлежит 50% доли в уставном капитале. Ещё половина доли является собственностью Александра Щеглова.

Фирма «Региональные телесистемы Групп» работает в Белгороде с 2015 года и занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. Руководитель — Дмитрий Романенко. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 15 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Совладельцы#Ртс#Компания#Доля в УК#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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