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Posted 25 сентября, 07:44

Published 25 сентября, 07:44

Modified 25 сентября, 07:46

Updated 25 сентября, 07:46

Мужчину приговорили к колонии, а также к выплате компенсации

В Белгороде мужчина вытолкнул из окна девушку из Нигерии: вынесен приговор по делу

25 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI
Мужчину приговорили к колонии, а также к выплате компенсации

К колонии приговорили мужчину, вытолкнувшему девушку из окна в Белгороде

Сюжет
Уголовное дело
Речь идёт о преступлении, случившемся в феврале текущего года, когда мужчина столкнул с балкона 17-летнюю нигерийку. Та получила тяжёлые травмы, но осталась жива. Мужчину также обязали выплатить девушке 1 миллион рублей компенсации, сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале 2024 года мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире на седьмом этаже. Позже к ним присоединилась девушка, которую подсудимый несколько раз ударил, но та оказала сопротивление.

Фигурант забеспокоился, что знакомая сообщит о случившемся в полицию, поэтому вывел её на балкон и вытолкнул в открытое окно. Та выжила — ей вовремя оказали медицинскую помощь, но её здоровью нанесли тяжкий вред.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему также придётся возместить причинённый знакомой вред — он выплатит ей 1 миллион рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, что об этом случае стало известно ещё в феврале. Пострадавшей девушкой оказалась 17-летняя уроженка Нигерии. По информации ТАСС, столкнул её 40-летний уроженец Дагестана.

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