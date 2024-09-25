В Белгороде мужчина вытолкнул из окна девушку из Нигерии: вынесен приговор по делу

Posted 25 сентября, 07:44
Published 25 сентября, 07:44
Modified 25 сентября, 07:46
Updated 25 сентября, 07:46
В феврале 2024 года мужчина распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире на седьмом этаже. Позже к ним присоединилась девушка, которую подсудимый несколько раз ударил, но та оказала сопротивление.
Фигурант забеспокоился, что знакомая сообщит о случившемся в полицию, поэтому вывел её на балкон и вытолкнул в открытое окно. Та выжила — ей вовремя оказали медицинскую помощь, но её здоровью нанесли тяжкий вред.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему также придётся возместить причинённый знакомой вред — он выплатит ей 1 миллион рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, что об этом случае стало известно ещё в феврале. Пострадавшей девушкой оказалась 17-летняя уроженка Нигерии. По информации ТАСС, столкнул её 40-летний уроженец Дагестана.