В Белгороде мужчина вытолкнул из окна девушку из Нигерии: вынесен приговор по делу

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ему также придётся возместить причинённый знакомой вред — он выплатит ей 1 миллион рублей.