bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 10:43

Published 19 сентября, 10:43

Modified 19 сентября, 10:43

Updated 19 сентября, 10:43

Сергей Рыжиков

Известный футболист Сергей Рыжиков покидает пост главного тренера «Сокола»

19 сентября 2024, 10:43
Фото: fc-sokol.ru
Сергей Рыжиков

Белгородец Сергей Рыжиков больше не главный тренер казанского «Сокола»

Сюжет
Футбол
Известный российский футболист и тренер Сергей Рыжиков, дважды становившийся чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны, покидает пост главного наставника ФК «Сокол» после двух месяцев работы, сообщили в пресс-службе клуба.

Главный тренер футбольного клуба «Сокол» — уроженец Шебекино Сергей Рыжиков покидает свой пост. Должность он занял только два месяца назад. Казанский «Сокол» был ранее выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей.

Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, принимавший участие в чемпионате мира 2014 года. За свою карьеру он дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

После завершения игровой карьеры Рыжиков проявил себя как тренер. Он работал в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также был назначен главным тренером тамбовского «Спартака», выступающего в дивизионе «Б» Второй Лиги.

Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец Сергей Рыжиков претендует на звание футбольного «Джентльмена года»Сергей Рыжиков и Александр Кокорин попали в «допинговый список» РодченковаФутболист из Белгородской области Сергей Рыжиков пройдёт обучение для получения тренерской лицензии
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Футбол#Шебекино#Казань#Сокол#Новости Белгорода#Тренер#Белгород#Сергей рыжиков#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Популярное