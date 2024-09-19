Известный футболист Сергей Рыжиков покидает пост главного тренера «Сокола»

Posted 19 сентября, 10:43
Published 19 сентября, 10:43
Modified 19 сентября, 10:43
Updated 19 сентября, 10:43
Главный тренер футбольного клуба «Сокол» — уроженец Шебекино Сергей Рыжиков покидает свой пост. Должность он занял только два месяца назад. Казанский «Сокол» был ранее выставлен на продажу на «Авито» за 5,3 млн рублей.
Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, принимавший участие в чемпионате мира 2014 года. За свою карьеру он дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
После завершения игровой карьеры Рыжиков проявил себя как тренер. Он работал в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также был назначен главным тренером тамбовского «Спартака», выступающего в дивизионе «Б» Второй Лиги.