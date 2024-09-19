Известный футболист Сергей Рыжиков покидает пост главного тренера «Сокола»

После завершения игровой карьеры Рыжиков проявил себя как тренер. Он работал в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также был назначен главным тренером тамбовского «Спартака», выступающего в дивизионе «Б» Второй Лиги.