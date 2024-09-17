Женщины в Белгородской области чаще обращаются к онлайн-покупкам, чем мужчины

Напомним, что в Белгородской области по данным на 1 января 2024 года насчитывалось более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей. Чаще всего ИП открывали деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировки и хранения, а также в сфере обрабатывающих производств.