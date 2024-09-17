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Posted 17 сентября, 06:50

Published 17 сентября, 06:50

Modified 17 сентября, 06:52

Updated 17 сентября, 06:52

Белгородцы всё чаще предпочитают онлайн-магазины обычным

Женщины в Белгородской области чаще обращаются к онлайн-покупкам, чем мужчины

17 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI
Белгородцы всё чаще предпочитают онлайн-магазины обычным

Белгородцы на 8% чаще стали делать покупки в интернете

Сюжет
Новости Белгорода
За год покупателей в интернет-магазинах стало на 8,1% больше. При этом чаще всего покупки совершают женщины и жители городов. Подробности выяснили сотрудники Белгородстата.

За 2023 год больше половины жителей Белгородской области пользовались интернет-магазинами. Онлайн-покупки совершали примерно 55,5% белгородцев — это количество увеличилось на 8,1% по сравнению с 2022 годом.

При этом жители городов гораздо чаще заказывали товары в интернет-магазинах, чем жители сельской местности — 61,8% и 43,7% соответственно. Неудивительно и то, что онлайн-покупками гораздо больше пользовались женщины (58,1%), чем мужчины.

Напомним, что в Белгородской области по данным на 1 января 2024 года насчитывалось более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей. Чаще всего ИП открывали деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировки и хранения, а также в сфере обрабатывающих производств.

Большинство белгородских предпринимателей открывает своё дело в сфере торговли
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