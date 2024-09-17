Женщины в Белгородской области чаще обращаются к онлайн-покупкам, чем мужчины

Posted 17 сентября, 06:50
Published 17 сентября, 06:50
Modified 17 сентября, 06:52
Updated 17 сентября, 06:52
За 2023 год больше половины жителей Белгородской области пользовались интернет-магазинами. Онлайн-покупки совершали примерно 55,5% белгородцев — это количество увеличилось на 8,1% по сравнению с 2022 годом.
При этом жители городов гораздо чаще заказывали товары в интернет-магазинах, чем жители сельской местности — 61,8% и 43,7% соответственно. Неудивительно и то, что онлайн-покупками гораздо больше пользовались женщины (58,1%), чем мужчины.
Напомним, что в Белгородской области по данным на 1 января 2024 года насчитывалось более 44 тысяч индивидуальных предпринимателей. Чаще всего ИП открывали деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировки и хранения, а также в сфере обрабатывающих производств.