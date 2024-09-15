«Вот так и живём на третий год войны…» Гладков заметил в Белгороде курьера в каске

Posted 15 сентября, 18:19
Published 15 сентября, 18:19
Modified 15 сентября, 18:22
Updated 15 сентября, 18:22
Губернатор Белгородской области вечером воскресенья опубликовал в своих профилях в соцсетях и в Telegram-канале посты с видео, на котором запечатлел курьера сети магазинов «Самокат», который шёл по улице Белгорода в солдатской каске.
«Белгород! Шел третий год войны…. Доставка еды. Безопасность прежде всего!», — пояснил видеоролик Гладков, а на самом видео сказал: «Вот так и живём».
На самом деле молодой человек, который так удивил своим видом главу региона, уже как минимум несколько месяцев выходит на работу в доставку в таком «обмундировании». Летом его не раз замечали в каске на улицах Харгоры.