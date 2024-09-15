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Posted 15 сентября, 18:19

Published 15 сентября, 18:19

Modified 15 сентября, 18:22

Updated 15 сентября, 18:22

Гладкова удивил курьер в солдатской каске на улицах Белгорода

«Вот так и живём на третий год войны…» Гладков заметил в Белгороде курьера в каске

15 сентября 2024, 18:19
Фото: кадр из видео в Telegram-канале Вячеслава Гладкова

Гладкова удивил курьер в солдатской каске на улицах Белгорода

Сюжет
Новости Белгорода
Губернатор опубликовал видео, на котором курьер «Самоката» идёт по улице в Белгороде в солдатской каске.

Губернатор Белгородской области вечером воскресенья опубликовал в своих профилях в соцсетях и в Telegram-канале посты с видео, на котором запечатлел курьера сети магазинов «Самокат», который шёл по улице Белгорода в солдатской каске.

«Белгород! Шел третий год войны…. Доставка еды. Безопасность прежде всего!», — пояснил видеоролик Гладков, а на самом видео сказал: «Вот так и живём».

На самом деле молодой человек, который так удивил своим видом главу региона, уже как минимум несколько месяцев выходит на работу в доставку в таком «обмундировании». Летом его не раз замечали в каске на улицах Харгоры.

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#Евгений Грицков#Видео#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Курьер в солдатской каске в Белгороде
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