Рост деловой активности замедлился на фоне жесткой денежно-кредитной политики

Компонента Продажи после роста на протяжении нескольких месяцев немного снизилась из-за ухудшения ситуации со сбытом, компонента Кадры также опустилась к минимумам осени прошлого года по причине сложностей с фактическим наймом. Компонента Кредиты единственная из всех выросла за счет роста доли МСП, уже имеющих кредитные обязательства, при этом в отчетном периоде было отмечено существенное снижение компоненты Инвестиции, так как бизнес проявляет осторожность в условиях высоких ставок.